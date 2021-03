Sáng 8-3, dưới sự giám sát của các đoàn của Bộ Y tế do các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu, những liều vắc xin đầu tiên đã được tiêm cho các đối tượng ưu tiên tại những điểm nóng về dịch bệnh.

Điểm tiêm vắc xin tại Hải Dương. Ảnh: P.L

Trước đó, với sự hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế, VNVC trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam có vắc xin COVID-19 và là đơn vị được AstraZeneca lựa chọn phân phối COVID-19 Vaccine AstraZeneca (do công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển) với số lượng lớn. Cụ thể, 30 triệu liều vắc xin này được giao thành nhiều đợt, lô đầu tiên gồm 117.600 liều đã được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của VNVC và AstraZeneca vào tháng 2 vừa qua.

Với lô vắc xin này, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực châu Á tiếp cận với loại vắc xin phòng COVID-19 uy tín hàng đầu thế giới.

VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đầu tư hệ thống 51 kho vắc xin chuyên dụng bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2-8 độ C, đặc biệt là hệ thống 3 kho lạnh bảo quản âm sâu, với tổng diện tích hơn 1.000 mét vuông, dung tích hơn 4.000 mét khối, có tổng sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc xin ở nhiệt độ 2-8 độ C và đến âm 86 độ C. Bên cạnh đó, với quy mô gần 50 trung tâm được đầu tư lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng chuyên môn…, VNVC sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu đăng ký, sắp xếp, điều phối và tiến hành tiêm chủng cho hàng chục triệu người dân tại trung tâm và cả các điểm tiêm chủng lưu động.

Hiện VNVC có 49 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, với hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự chất lượng cao, giá thành hợp lý cùng nhiều chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt, ưu đãi, giảm giá, trả góp không lãi suất… Tất cả các trung tâm tiêm chủng VNVC làm việc từ 7h30 đến 17h các ngày trong tuần, xuyên trưa và cả dịp lễ, tết, luôn chuẩn bị tốt nhất để phục vụ người dân được tiêm vắc xin phòng COVID-19 sớm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Để được cập nhật thông tin chính thức về các vắc xin mới, vắc xin COVID-19, khách hàng có thể theo dõi thông tin từ website https://vnvc.vn, fanpage trungtamtiemchungvnvc hoặc liên hệ với tổng đài số 1900 633 858 để được hướng dẫn.

