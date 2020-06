Vĩnh Phúc điều chỉnh lịch học các trường từ hôm nay (10-6) để tránh ảnh hưởng của nắng nóng. Nghệ An cũng chỉ đạo các trường điều chỉnh kế hoạch giáo dục và bổ sung cơ sở vật chất trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Bà Trần Thị Huyền – 68 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An, nhặt phế liệu đi bán trong nắng nóng trên đường phố TP Vinh trưa 9-6 – Ảnh: DOÃN HÒA

Theo văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, các trường điều chỉnh lịch học để học sinh nghỉ học buổi chiều vì thời tiết nắng nóng. Việc này áp dụng từ hôm nay 10-6, tất cả các trường tiểu học không được lắp đủ điều hòa phải cho học sinh nghỉ học buổi chiều.

Trong khi đó các trường THCS, THPT chỉ tổ chức học chiều đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 để ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi. Học sinh khối lớp khác không học chiều.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các trường dừng những hoạt động ngoài trời trong thời tiết nắng nóng này.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng chỉ đạo các trường điều chỉnh kế hoạch giáo dục và bổ sung cơ sở vật chất trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Theo đó, những trường có đủ điều kiện (có quạt mát, điều hòa nhiệt độ) có thể tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày nhưng phải sắp xếp để hoàn thành chương trình trước ngày 26-6. Những trường không đủ điều kiện cơ sở vật chất tổ chức học buổi sáng, hoàn thành chương trình trước ngày 10-7.

Một nữ công nhân làm việc dưới nhiệt độ lên tới gần 40 độ C ở Hà Nội. Ảnh: DANH TRỌNG

Ông Trần Hồng Thái – tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên – môi trường) – cho biết các tỉnh Bắc Bộ đang hứng chịu đợt nắng nóng dài kỷ lục, nhiều khả năng đây là đợt nắng nóng dài nhất từ năm 1993 đến nay ở Bắc Bộ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngày 9-6 mặc dù chỉ mới 7h nhưng trời đã nắng gắt, nhiệt độ tăng cao. Vào thời điểm 12h, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C. Do không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, thời tiết càng oi bức.

Ông Ngô Văn Hải (65 tuổi, chạy xe ôm quanh khu vực đường Láng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa tu ừng ực chai nước đá vừa thở: “Mỗi ngày uống bao nhiêu lít nước cũng không đủ. Có những đoạn đường trơ trọi, nắng nóng cứ hầm hập từ mặt đường bốc lên, hoa cả mắt”.

Còn tại miền Trung, nắng nóng đã duy trì được 12 ngày và dự báo còn kéo dài khoảng 6-7 ngày nữa. Tại Nghệ An, ở nhiều huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, nhiệt độ nhiều ngày vượt ngưỡng 40 độ C. Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè đến nay tại Nghệ An.

Nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp diễn ra nhiều giờ cộng với hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) làm người dân đều có cảm giác oi bức, mệt mỏi. Vào giờ cao điểm nắng nóng từ khoảng 11h-14h, rất ít người ra đường.

Nhiều công trình xây dựng phải điều chỉnh giờ làm việc sớm hơn và nghỉ muộn hơn để tránh nắng. Tại các khu nhà ở công nhân lợp mái tôn được người dân tưới nước liên tục để hạ nhiệt.

Theo X.LONG – D.HÒA – S.LA – V.HÀ

https://tuoitre.vn/vinh-phuc-nghe-an-dieu-chinh-lich-hoc-vi-troi-nong-ky-luc-2020061007382261.htm