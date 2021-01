Ngoài Foxconn vừa được cấp phép để làm nhà máy tại Bắc Giang sản xuất, gia công iPad, MacBook cho Apple, nhiều công ty khác cũng đang dành sự chú ý nhiều hơn tới Việt Nam.

Tại một nhà máy có nhận được sự hỗ trợ của Samsung Việt Nam để tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu – Ảnh: THANH HƯƠNG

Bộ Công thương cho hay đang chủ động phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp (DN) FDI đa quốc gia để tăng cường kết nối các DN sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Hiện nay số lượng nhà cung ứng cấp 1 của Samsung tăng từ 35 DN năm 2018 lên 42 DN, số lượng nhà cung ứng cấp 2 cũng tăng từ 157 DN lên 170 DN.

Thêm doanh nghiệp vào chuỗi toàn cầu

“Chúng tôi đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, giúp tăng cường cơ hội hợp tác giữa DN Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia” – đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) cho hay.

Tập đoàn Samsung khẳng định với Tuổi Trẻ rằng trong chiến lược phát triển của mình, Việt Nam đóng vai trò quan trọng không chỉ trong sản xuất mà còn với các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Samsung đang xây dựng trung tâm R&D với quy mô lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội với quy mô đầu tư khoảng 220 triệu USD.

Sau khi mở nhà máy lớn ở Việt Nam, Samsung đã chủ động đi kết nối và hỗ trợ các DN Việt để nâng cao năng lực hoặc trở thành nhà cung ứng cho họ.

Đại diện của Samsung Việt Nam cho hay các chương trình tư vấn cải tiến sản xuất, chất lượng do chuyên gia Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn đã được thực hiện từ năm 2015, tư vấn cho 260 DN, giúp tăng năng suất lên 30%, thậm chí có DN tăng đến 90%.

Nhiều hoạt động triển lãm, hội thảo về công nghiệp phụ trợ được tổ chức thường niên hằng năm có mục đích để tìm kiếm, kết nối DN nội địa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với Panasonic, một hãng điện tử lớn của Nhật Bản, ông Morita Ken – giám đốc phụ trách nhân sự, kế hoạch, pháp chế, truyền thông và công nghệ thông tin của Panasonic Việt Nam – cho hay có 5 ngành sản xuất kinh doanh chính thì tại Việt Nam có 4 công ty hoạt động trong 4 lĩnh vực. Đến nay, tỉ lệ nội địa hóa của Panasonic đã đạt khoảng 30%.

Doanh nghiệp phải nỗ lực

Hiện đang là nhà cung ứng cấp 2 cho Samsung và cung ứng linh kiện cho một số tập đoàn đa quốc gia như Brother (Nhật Bản), Foxconn (Đài Loan), ông Bùi Minh Hải – chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (sở hữu Công ty An Trung Industries thuộc Tập đoàn An Phát Holdings) – cho hay con đường để trở thành DN có khả năng cung ứng linh kiện nhựa kỹ thuật cao, An Trung phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Công ty đã đầu tư máy gia công cỡ lớn để có thể gia công những chi tiết lớn lên đến 5m. Song song máy gia công khuôn, công ty đầu tư máy đúc nhựa để sản xuất những linh kiện, các thiết bị phụ trợ như máy đo 3D cỡ lớn… Đồng thời cũng phải xây dựng hệ thống quản lý sâu sát đến từng bộ phận nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, nhấn mạnh việc ngăn ngừa lỗi…

Cùng với sự đầu tư mở rộng của nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực điện tử, công nghệ… chuỗi cung ứng linh phụ kiện nhưng cũng dần được hình thành trong đó có sự tham gia ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Việt Nam.

NGỌC AN