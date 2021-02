Việt Nam chính thức có hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an khai trương đưa vào hoạt động chính thức chiều 25-2 – Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 25-2, Bộ Công an khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng – thường trực Ban Bí thư.

Hai hệ thống này chính thức đi vào hoạt động sẽ là đầu mối cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân, Bộ Công an cho biết.

Đây là hai hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân. Đồng thời là đầu mối cung cấp thông tin về công dân, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức đơn giản hóa, giảm thủ tục hành chính, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong các hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của đất nước, là hệ thống thông tin lõi của toàn bộ công dân Việt Nam để từ đó quản lý dân cư bằng phương thức hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm.

Hiện hệ thống đã có dữ liệu chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc kết nối và chia sẻ của hơn 90 triệu dân (92% dân số) với Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của các bộ ngành, tỉnh thành.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trọng yếu của Chính phủ, trong vòng 5 tháng từ tháng 9-2020 đến tháng 2-2021, Tập đoàn VNPT cùng các đơn vị trong liên danh đã triển khai xong toàn bộ hạ tầng kết nối, tích hợp hệ thống và triển khai các phần mềm ứng dụng cũng như tổ chức đào tạo huấn luyện cho hơn 23.000 cán bộ chiến sĩ công an sử dụng hệ thống.

Hệ thống được thiết kế, triển khai với những công nghệ tốt nhất và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cấp độ 4 về an ninh, an toàn thông tin theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội.

Chính vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Công an đã triển khai rất quyết liệt, khẩn trương.

Lần đầu tiên, Việt Nam có hệ thống thông tin lõi của toàn bộ công dân Việt Nam trên môi trường số để từ đó quản lý dân cư bằng phương thức hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm – Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng cũng cho rằng việc khai trương hai hệ thống này mới chỉ là bước đầu và còn nhiều việc phải làm để đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước nói chung và quản lý dân cư nói riêng, tạo một hệ thống thông tin “công dân số” .

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện hai hệ thống nói trên, bảo đảm dữ liệu công dân chính xác và thường xuyên được bổ sung, cập nhật, phối hợp với các bộ ngành liên quan đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu, sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện kết nối với các bộ ngành, địa phương để xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan bám sát tiến độ xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình.

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các ứng dụng để tích hợp trong chip điện tử trên thẻ căn cước công dân để cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế.

