Việt Nam chỉ có 3 thuốc vitamin A còn hiệu lực đăng ký lưu hành

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc về tăng cường nguồn cung ứng vitamin A đơn thành phần dược chất.

Cục này cho biết vào ngày 27-4, đơn vị đã nhận được công văn số 3133/SYT-NVD của Sở Y tế TP.HCM về việc thiếu nguồn cung ứng thuốc vitamin A đơn thành phần dược chất (gọi tắt là vitamin A) để sử dụng cho chương trình y tế.

Trước đây, vitamin A liều cao (hàm lượng 100.000 IU và 200.000 IU) dùng để bổ sung cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tuổi theo quyết định số 3893 của Bộ Y tế ngày 11-10-2007 được các tổ chức nước ngoài viện trợ, nhập khẩu vào Việt Nam và phân bổ cho các tỉnh, thành theo nhu cầu.

Theo công văn số 1810 ngày 3-4-2023 của Bộ Y tế và công văn số 389 ngày 18-4-2023 của Viện Dinh dưỡng, từ năm 2023, các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm vitamin A từ nguồn kinh phí của địa phương hoặc từ nguồn của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ cho địa phương.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 thuốc vitamin A (hàm lượng 5.000 IU) có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam.

Để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc vitamin A nói chung và vitamin A liều cao nói riêng, Cục Quản lý dược đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở nhập khẩu thuốc tăng cường nghiên cứu, sản xuất, tìm nguồn cung ứng và nhập khẩu thuốc vitamin A nói chung và vitamin A liều cao (hàm lượng 100.000 IU và 200.000 IU) để cung ứng cho chương trình y tế.

Vitamin A quan trọng thế nào với trẻ?

TS.BS Trần Quốc Cường – phó trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) – cho hay uống vitamin A liều cao là giải pháp can thiệp cộng đồng quan trọng cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi, giúp phòng chống các bệnh về mắt do thiếu vitamin A, giúp tăng sức đề kháng và giúp trẻ tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên đây chỉ là một giải pháp trong nhiều giải pháp khác nhau giúp phòng chống tình hình thiếu vitamin A trong cộng đồng. Do đó, trong lúc chưa có nguồn thuốc, người dân nên tự xây dựng cho mình một chế độ ăn giàu vitamin A.

“Vitamin A có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa và tiền chất vitamin A có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau màu xanh đậm, rau củ quả có màu vàng, cam… Ngoài ra, người dân có thể cho con bổ sung thêm bằng các thuốc vitamin tổng hợp có chứa vitamin A. Cuối cùng là việc tẩy giun định kỳ mỗi sáu tháng một lần.

Nếu người dân thấy con em mình có suy dinh dưỡng hay giảm sức đề kháng hoặc vừa trải qua một đợt mắc bệnh (viêm phổi, tiêu chảy, sởi) thì nên đi khám bác sĩ để được bổ sung vitamin A phù hợp”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Theo Xuân Mai

