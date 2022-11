Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối kinh tế

Hai thủ tướng đồng chủ trì diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế của hai nước – Ảnh: NHẬT BẮC

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Campuchia từ ngày 8 đến 9-11 đánh dấu những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia nhấn mạnh quyết tâm tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, giúp đỡ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Hai bên khẳng định cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế về cơ sở hạ tầng cũng như thể chế và chính sách, bao gồm việc thúc đẩy sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Campuchia lần này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, nhất là lĩnh vực kinh tế. Hai bên đã thống nhất tạo điều kiện để các mặt hàng mà hai bên có thế mạnh được thâm nhập sâu hơn, nhiều hơn vào thị trường của nhau. Thúc đẩy thương mại ở khu vực biên giới thông qua hợp tác phát triển hạ tầng và khuyến khích, thu hút đầu tư mạnh hơn vào khu vực này.

Đồng thời giúp tăng cường kết nối, đảm bảo chuỗi cung ứng nhất là chuỗi cung ứng các loại hàng hóa là nguyên liệu của các ngành sản xuất mà hai bên có nhu cầu. Hợp tác đảm bảo an toàn lưới điện và tiếp tục phát triển các nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của hai nước. Tập trung tháo gỡ khó khăn giúp các doanh nghiệp hai nước.

Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Phối hợp chặt chẽ hợp tác quốc phòng, an ninh để giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ biên giới.

Thực hiện bảo hộ công dân, nỗ lực tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, chiến sĩ Campuchia, hoàn thành phân giới cắm mốc với khoảng 16%, thúc đẩy hoạt động của hệ thống cửa khẩu…

Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như pháp lý và tư pháp, lao động và xã hội, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo, y tế…

Đáng chú ý, hai bên cũng thống nhất thiết lập hệ thống chính sách về trao đổi, phát triển thị trường lao động, chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người lao động hai nước tham gia sâu và hiệu quả hơn trong các doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho người lao động ở biên giới hai nước…

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh giải pháp cho vấn đề lao động di cư, kiên quyết chống lại hành vi cưỡng bức lao động, bóc lột lao động và buôn bán lao động ở biên giới các nước… Theo NGỌC AN (từ Phnom Penh, Campuchia) https://tuoitre.vn/viet-nam-campuchia-tang-cuong-ket-noi-kinh-te-20221110074723134.htm