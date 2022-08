'Việc nhẹ lương cao' bên Campuchia là gì?

Casino Golden Phoenix tại Campuchia, nơi xảy ra sự việc 42 người Việt vượt sông đào thoát về Việt Nam – Ảnh: Đ.T.

Cụ thể là lên mạng lôi kéo người Việt Nam ở trong nước tham gia các trò chơi trực tuyến, đầu tư vào các sàn giao dịch ảo nhưng thực tế là lừa đảo, chiếm đoạt tiền người chơi.

Trong ngày 22-8, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại casino Golden Phoenix (ấp Chrey Thom, xã Sampeou Poun, huyện Kok Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) khi vụ việc 42 người Việt Nam bị giam giữ tại nơi mà người dân địa phương gọi là “địa ngục 4.0” này nhảy sông đào thoát về Việt Nam và ghi nhận thêm nhiều tình tiết khác.

Trở lại “địa ngục 4.0”

Những ngày này, tại khu vực biên giới giáp ranh với cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, An Giang), việc qua lại biên giới được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Một cảnh sát ở địa phương phía Campuchia nói rằng sau vụ nhiều người Việt Nam nhảy sông trốn khỏi casino Golden Phoenix, tình hình an ninh ở biên giới đã được siết chặt.

Nhiều cảnh sát từ Phnom Penh đã được điều tới canh giữ các ngả đường ở khu vực biên giới này. Một lực lượng khác cũng tiến hành kiểm tra lưu trú, lao động của người nước ngoài ở đây.

Qua con đường khúc khuỷu nhiều ổ gà, ổ voi ven con sông biên giới tiếp giáp Việt Nam, đến một khu vực gần như biệt lập, chúng tôi có mặt tại điểm nóng Golden Phoenix. Khi chúng tôi có mặt tại tụ điểm mà dân địa phương quen gọi là “casino hai con voi” này, một cảnh tượng căng thẳng bao trùm.

Từ phía cầu Long Bình bắc qua hai nước, một cảnh sát Campuchia ngồi gác với sự tập trung rất cao. Cách đó không xa, đối diện với con sông biên giới là khu nhà phức hợp màu trắng. Cánh cổng sắt của khu nhà được xích chặt.

Cả bên trong và bên ngoài khu nhà, nhiều người nói tiếng Trung Quốc tụ lại từng nhóm. Chỉ cần một xe hay người lạ xuất hiện, lập tức đều lọt vào ánh mắt dò xét của nhóm người này.

Khi nhóm phóng viên Tuổi Trẻ có mặt trước cửa casino, nhóm người này gần như cùng lúc hướng về phía chúng tôi cho đến khi chúng tôi rời đi. “Đường là của chung, mà họ làm như của riêng họ. Qua lại cũng bị dò xét”, anh bạn tài xế người Campuchia đi cùng chúng tôi ngán ngẩm.

“Họ làm ăn gì mà dữ tợn lắm. Dân địa phương còn không dám tới gần. Có mua bán gì thì cũng giao hàng từ xa, do chính những người Trung Quốc ra nhận.

Người lớn, trẻ nhỏ cũng được khuyến cáo là không được đến gần chỗ này”, chị L., một người làm nghề chài lưới ở Chrey Thom, kể lại. Chị L. nói dân địa phương thừa biết nơi này giam giữ nhiều người để “làm chuyện mờ ám” nhưng chẳng làm gì được.

Cửa khẩu Long Bình – Chrey Thom là một trong những cửa khẩu thông thương nhộn nhịp giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Trước đây, khi casino Grand Dragon mọc lên ở Chrey Thom, nhiều người Việt Nam vượt sông sang đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu… đã làm nóng một vùng cửa khẩu này.

Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án casino do người Trung Quốc đầu tư nơi đầu nguồn sông Bassac chảy vào Việt Nam thì nhiều thay đổi lớn đã diễn ra.

Một cảnh sát địa phương nói không phải riêng người Việt Nam, mà người từ các quốc gia Đông Nam Á và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng có mặt để làm việc ở các tụ điểm bài bạc, giải trí này.

Việc buôn bán, dịch vụ trở nên nhộn nhịp, nhưng cũng kể từ đó, Chrey Thom không còn yên bình như trước.

Sau khi xảy ra vụ việc 42 người Việt bỏ trốn, cổng casino Golden Phoenix được bảo vệ nghiêm ngặt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” – Ảnh: Đ.T.

Chuộc người khỏi “địa ngục” Golden Phoenix

Đồng hành cùng phóng viên Tuổi Trẻ trong suốt chuyến đi là ông L.D. (người Campuchia gốc Việt) cũng là người đã từng đưa 4 trẻ vị thành niên quê ở Hải Phòng ra khỏi casino Rich World cách đây không lâu.

Ông D. cho biết khoảng giữa tháng 4-2022, ông bất ngờ nhận được điện thoại từ một người đàn ông xưng tên L. ở Hải Phòng nhờ hỗ trợ chuộc đứa con trai cùng nhóm bạn bị lừa sang Campuchia làm việc ở casino.

Sau đó ông D. trực tiếp liên lạc với con ông L. là em N.V.L. (sinh năm 2005) thì được biết do muốn có tiền tiêu xài, N.V.L. cùng nhóm bạn gồm N.D.T., V.D.N.Q. và T.L.P. (cùng sinh năm 2004) đăng ký sang Campuchia làm việc.

Địa điểm mà nhóm trẻ này ở là casino Yong Yuan (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom) và cái giá để mua sự tự do là 2.500 USD/người.

Với vốn sống hàng chục năm ở Campuchia, ông D. liên hệ nhiều đầu mối, tìm hiểu các nguồn thông tin và sau khi đã xác thực được nơi ở của nhóm trẻ, ông D. cùng phụ huynh của nhóm này đến casino Yong Yuan để chuộc người.

“Khuya 21-4, tôi cùng nhóm phụ huynh đến Yong Yuan để chuộc các cháu như đã hẹn với người bên trong casino thì bất ngờ chỉ chuộc được mỗi cháu T.. Ba cháu còn lại thì họ thông báo các cháu muốn tiếp tục làm việc kiếm tiền nên đã được chuyển sang làm tại casino Golden Phoenix (cách đó vài trăm mét – PV).

Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa về tới Phnom Penh thì hôm sau nhận được thông tin từ Golden Phoenix ra giá chuộc mỗi đứa là 5.000 USD”, ông D. kể.

Ngay trong đêm, ông D. cùng nhóm phụ huynh cấp tốc lên đường trở lại huyện Kaoh Thom với hy vọng đưa cả nhóm về nước.

“Nếu như hôm ở Yong Yuan chuộc người tương đối dễ thì đêm ở Golden Phoenix thật sự nguy hiểm. Chúng tôi đến đó khoảng 0h, họ chỉ định một chỗ đậu xe và cho người kiểm tra rất kỹ trước khi ra hiệu cho chúng tôi xuống xe.

Gặp được các cháu ở cổng, phụ huynh chuyển khoản cho một tài khoản ở Việt Nam số tiền xong thì chúng tôi mới được đưa các cháu lên xe đi về. Nhưng lúc đó chỉ biết chạy hết sức có thể vì sợ bị bọn họ lừa, bắt người trở lại do quá vắng vẻ”, ông D. nhớ lại.

Đồ họa: TUẤN ANH

Không khác gì bị giam lỏng Trao đổi với Tuổi Trẻ, em N.V.L., một trong bốn trẻ trên, cho biết sau khi liên hệ đăng ký sang Campuchia làm việc, cả nhóm được đưa vào TP.HCM bằng xe khách trước khi được chở sang Campuchia bằng một xe 16 chỗ. “Tụi cháu được chở bằng xe 16 chỗ dán hết kính cửa nên không biết mình đi qua những đâu. Sau khi qua biên giới, tụi cháu được đưa vào một căn nhà hoang rồi được bàn giao cho một nhóm người khác”, em L. cho hay. Tại casino Yong Yuan, nhóm của L. mới vỡ lẽ “việc nhẹ lương cao” thực chất là làm cho các ứng dụng cho vay, lừa đảo cho vay qua mạng. “Tụi cháu làm 12 tiếng mỗi ngày, nhiệm vụ là lên mạng nhắn tin hướng dẫn người vay qua ứng dụng. Do làm hơn 3 tuần không nhận được lương nên tụi cháu xin nghỉ thì quản lý không cho mà ra giá 2.500 USD/người mới được rời đi. Ở trong đó không khác gì bị giam lỏng, sau giờ làm việc chỉ được về phòng nghỉ, không ai được ra ngoài. Lúc cháu ở trong đó từng chứng kiến nhiều người bỏ trốn không thành bị đánh đập dã man”, L. run rẩy nhớ lại.

Người ở casino vẫn còn truy tìm người có liên quan Chị Srey Mao, một người buôn bán ở Chrey Thom, khuyên chúng tôi không nên đến gần khu vực có casino Golden Phoenix. “Mấy hôm trước xảy ra vụ việc 42 người Việt Nam nhảy sông, một người địa phương đi qua đây có cầm điện thoại trên tay đã bị bảo vệ kéo vào đánh thừa chết thiếu sống. Sau vụ việc rùm beng vừa rồi, nhóm người của casino cũng đang truy tìm người ngồi trong xe quay cảnh lao động Việt Nam chạy khỏi casino. Bây giờ, đi xuồng giăng lưới qua lại nơi đó chúng tôi còn sợ”, chị Srey Mao nói.

