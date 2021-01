Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng thấp hơn dự kiến khiến ngành điện đối diện với bài toán nan giải… thừa điện, nhiều nhà máy điện mặt trời phải cắt giảm sản lượng vào giờ cao điểm.

Trong ngày 1-1, công suất tiêu thụ điện cả nước vào giờ thấp điểm trưa chỉ 16.563 MW, tương đương công suất lắp đặt của điện mặt trời hiện nay – Ảnh: N.H.

Có địa phương tăng trưởng tiêu thụ điện âm, có địa phương tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua khi các ngành sử dụng nhiều năng lượng điện như sản xuất, dịch vụ, thương mại… đều ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trong khi đó, điện mặt trời đã bổ sung lớn nguồn điện cho hệ thống, dẫn đến thừa điện.

Tiêu thụ ít, doanh nghiệp giảm trả tiền điện

Suốt năm vừa qua, một công ty giặt ủi tại TP.HCM đã gánh chịu những khó khăn chồng chất do khách hàng trực tiếp của doanh nghiệp (DN) này là các khách sạn chuyên phục vụ du lịch phải tạm đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng vì dịch COVID-19, lượng du khách sụt giảm mạnh.

Theo lãnh đạo của DN này, với khối lượng công việc giảm đến 80%, lượng điện tiêu thụ cho các máy giặt ủi cũng sụt giảm đều trong cả 12 tháng. “Thay vì trả 180 triệu đồng tiền điện/tháng, chúng tôi chỉ còn thanh toán chừng 40 – 50 triệu đồng/tháng và dự kiến vẫn giữ ở mức này trong năm 2021 nếu không có gì thay đổi”, vị này nói.

Tương tự, theo ông Hoàng Việt – chủ một quầy bar tại quận 1 (TP.HCM), thay vì phải trả khoảng 30 triệu đồng tiền điện/tháng như trước, thời gian qua ông chỉ phải trả 5-6 triệu đồng/tháng do liên tục ngừng hoạt động.

Ông Phạm Văn Việt – phó chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP.HCM – cho biết các DN may đều khó khăn về đơn hàng xuất khẩu, sản xuất sụt giảm nên lượng điện tiêu thụ cả năm trung bình giảm khoảng 20%. Thậm chí, trong tháng 4-2020, số tiền điện mà 3 nhà máy dệt may của ông Việt phải trả chỉ còn hơn 80 triệu đồng, thay vì hơn 500 triệu đồng/tháng như trước, do hoạt động sản xuất đình trệ vì cách ly xã hội.

Trong năm 2020, lần đầu tiên sản lượng tiêu thụ điện ở TP.HCM tăng trưởng âm, với lũy kế mức tăng trưởng điện chung cho các ngành của TP.HCM chỉ còn -0,98% so với chỉ tiêu đặt ra là khoảng 6%. Đặc biệt, ngành thương nghiệp, khách sạn có lượng tiêu thụ điện giảm đều trong tất cả các tháng, trong đó tổng mức giảm của ngành đến tháng 12 đã lên đến -11% so với năm 2019. Ngành công nghiệp, xây dựng cũng giảm tiêu thụ điện trong cả năm với mức tăng trưởng -3,58%.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Trung Kiên – phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) – cho biết đây là lần đầu tiên tiêu thụ điện tại TP.HCM tăng trưởng âm, trong khi mọi năm đều tăng trưởng trên 5%, thấp nhất cũng tăng 3%. So với chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 6%, mức tăng trưởng âm của năm 2020 cho thấy sụt giảm nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn ở TP.HCM. Trong đó, ngành sản xuất, ngành dịch vụ có mức sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của COVID-19.

Trong khi đó, do người dân sinh hoạt tại nhà nhiều hơn nên sản lượng điện của nhóm quản lý, dân cư vẫn đạt mức tăng trưởng 4,67% so với năm 2019. Dự báo mức tiêu thụ điện tại TP.HCM trong năm 2021 sẽ tăng trưởng từ 4,5 – 5% nếu kinh tế TP phục hồi tốt. Tuy nhiên, theo ông Kiên, lượng điện tiêu thụ thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng COVID-19 đến nền kinh tế của TP. Dự báo nguồn cung cấp điện trong năm 2021 của TP sẽ đảm bảo, bớt đi áp lực so với những năm trước.