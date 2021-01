Do đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dùng công nghệ thu phí không dừng khác với các trạm thu phí còn lại, doanh nghiệp quản lý đường này khuyến cáo xe sử dụng thẻ thu phí Etag, ePass qua đây trả tiền mặt.

Đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vẫn sử dụng thu phí không dừng (ETC) công nghệ DSRC, vì chưa có tiền đầu tư ETC công nghệ RFID. Xe dán thẻ Etag, ePass để nộp phí không dừng theo công nghệ RFID qua đây vẫn phải trả tiền mặt – Ảnh: VEC

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), thời gian qua đã xảy ra tình trạng xe dán thẻ Etag (sử dụng công nghệ RFID) qua trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây không trả phí bằng tiền mặt. Tài xế yêu cầu trạm thu phí phải trừ tiền phí dịch vụ trên thẻ Etag do xe đã dán và đã nạp tiền vào thẻ. Trong khi đó, các làn thu phí ETC đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây sử dụng công nghệ DSRC (thông tin liên lạc tầm ngắn chuyên dụng).

VEC lý giải: năm 2017, doanh nghiệp này đã đưa hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) sử dụng công nghệ DSRC vào khai thác trên đường cao tốc trên với 8 làn ETC tại 3 trạm thu phí trên toàn tuyến. Hiện nay, mỗi ngày có 500-600 lượt xe sử dụng ETC công nghệ DSRC trên cao tốc này.

Tại thời điểm đó, ở Việt Nam tồn tại 2 công nghệ thu phí ETC, gồm công nghệ DSRC (Dedicated Short Range Communications – thông tin liên lạc tầm ngắn chuyên dụng, sử dụng OBU – On Board Unit gắn trên xe, tài khoản lưu trong thẻ IC); và công nghệ RFID (Radio Frequency Identification – nhận dạng tần số vô tuyến; sử dụng thẻ Etag dán trên kính lái hoặc đèn trước của xe, tài khoản của khách hàng được lưu tại trung tâm thanh toán).

Ngày 17-6-2020, Thủ tướng đã ban hành quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí ETC. Theo đó, hệ thống thu phí ETC sử dụng đồng nhất công nghệ RFID.

Do VEC gặp khó khăn về bố trí vốn ngân sách đầu tư ETC theo công nghệ RFID trên 4 tuyến cao tốc, Thủ tướng cho phép Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định các trạm thu phí trên đường cao tốc do VEC quản lý có tiến độ hoàn thành do phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án…

“Khi chưa triển khai đầu tư hệ thống ETC trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo công nghệ RFID, VEC xin quý khách hàng vui lòng thanh toán phí bằng tiền mặt và phối hợp, tuân thủ phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không cản trở công tác thu phí, gây mất an ninh trật tự và ùn ứ tại trạm thu phí”, VEC bày tỏ trong thông cáo.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện VEC đang chờ cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để đầu tư hệ thống thu phí tự động theo công nghệ RFID trên 4 tuyến đường cao tốc do VEC quản lý. Vì vậy, đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vẫn tồn tại thu phí tự động qua OBU đã đầu tư thí điểm. Khi đường cao tốc này thực hiện ETC bằng công nghệ RFID, sẽ dừng sử dụng thu phí qua OBU. Theo TUẤN PHÙNG