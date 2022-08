VETC bị tố dán chồng thẻ lên xe đã dán: Bộ GTVT sẽ kiểm tra, làm rõ

Các xe qua trạm thu phí không dừng ETC tại TP.HCM – Ảnh: T.T.D.

Xe không thể qua trạm do bị dán chồng thẻ Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngay trong sáng 1-8 khi thực hiện thu phí không dừng ETC tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xuất hiện hiện tượng một số xe có cùng lúc 2 tài khoản ETC. Thậm chí, có trường hợp xe dán thẻ của VDTC (ePass) nhưng không tìm thấy tài khoản trên hệ thống, thay vào đó lại tìm thấy tài khoản của VETC đã đăng ký nhưng trên xe không dán thẻ này. Chị Đ.T.T.T. (Hà Nội) cho hay xe của chị đã sử dụng, dán thẻ ePass từ khá lâu nhưng không hiểu sao khi đi qua trạm thu phí cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tại km6+000) lại phát hiện được kích hoạt tài khoản VETC. Việc này dẫn đến barie của trạm không mở và nhân viên trạm phải xử lý thủ công, mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra, cũng có trường hợp lái xe cho biết do mua lại xe nên không biết chủ cũ đã dán thẻ VETC (thẻ đã bị bóc khỏi xe) nên tiếp tục dán thẻ ePass của VDTC dẫn đến gặp lỗi khi qua trạm thu phí. THÀNH CHUNG

Chấn chỉnh việc dán thẻ đầu cuối Trước đó tại công văn thông báo kết quả kiểm tra đột xuất vào tháng 6-2022 về dữ liệu đấu nối thẻ đầu cuối và mở tài khoản sử dụng dịch vụ ETC của 9 xe sử dụng ETC, Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT cho biết có 6 trong 9 xe đã được Công ty VDTC mở tài khoản thu phí trước nhưng sau đó Công ty VETC vẫn mở tài khoản cho các xe này. Tương tự, có 3 trong 9 xe được Công ty VETC mở tài khoản trước nhưng sau đó vẫn được Công ty VDTC mở tài khoản thu phí cho 3 xe này. Do đó Tổng cục Đường bộ yêu cầu hai công ty VETC và VDTC nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra các tồn tại nêu trên. Hai công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình thực hiện. Hai công ty khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác dán thẻ, mở và quản lý tài khoản giao thông để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho các xe đăng ký sử dụng dịch vụ ETC; báo cáo bằng văn bản gửi tổng cục trước ngày 15-8-2022. Cơ quan này cũng đề nghị hai công ty khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc dán thẻ đầu cuối, mở và quản lý tài khoản giao thông để giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho các xe đăng ký sử dụng dịch vụ ETC. T.PHÙNG https://tuoitre.vn/vetc-bi-to-dan-chong-the-len-xe-da-dan-bo-gtvt-se-kiem-tra-lam-ro-20220811074037193.htm

Chiều 10-8, trong thông cáo phản hồi việc Tập đoàn Viettel tố Công ty TNHH thu phí tự động VETC dán chồng thẻ Etag lên gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass, VETC khẳng định công ty này không có mối liên hệ trực tiếp với Tập đoàn Viettel, cũng chưa nhận được văn bản nào của Tập đoàn Viettel về việc phối hợp xử lý hiện tượng “dán chồng thẻ” thu phí không dừng (ETC). VETC cho biết đang tích cực phối hợp, làm việc với Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và VDTC để làm rõ, phân loại các lỗi thẻ ETC, trách nhiệm của các bên để có kết luận và giải pháp chung nhằm khắc phục triệt để các lỗi thẻ phát sinh. Theo VETC, đơn vị này không có chính sách, không thực hiện kích hoạt tài khoản giao thông ảo. Với lỗi dán nhiều (trên 1) thẻ cho cùng 1 xe, tháo gỡ thẻ hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ ETC này và thay thế bằng thẻ của nhà cung cấp dịch vụ ETC khác, VETC khẳng định không có chính sách dán thẻ, thay thế thẻ đối với xe đã dán thẻ ETC hợp lệ. Thực tế phát sinh do lỗi cố tình của cộng tác viên, đại lý ủy quyền, cá nhân nào thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm tháo gỡ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước đó Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông quân đội (Viettel) có văn bản phản ánh với Bộ GTVT về việc có gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass bị Công ty VETC dán chồng thẻ Etag gây thiệt hại và lỗi khi xe qua trạm thu phí. Cụ thể, rất nhiều xe đã được đấu nối thẻ định danh ePass của Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC – thành viên của Tập đoàn Viettel) nhưng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (thẻ Etag) vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ Etag lên xe. Theo tính toán của Viettel, với 39.954 xe đã dùng dịch vụ ETC qua thẻ ePass bị dán chồng thẻ, đã gây thiệt hại hơn 6,792 tỉ đồng, tính theo giá trị mỗi thẻ là 120.000 đồng và chi phí nhân công dán mỗi thẻ 50.000 đồng. Do đó, đơn vị này đề nghị Bộ GTVT yêu cầu Công ty VETC dừng ngay việc đấu nối, dán chồng thẻ sai quy định lên các xe đã sử dụng dịch vụ ePass của Công ty VDTC và nghiêm túc tuân thủ quy chế phối hợp trong hợp đồng kết nối liên thông đã ký kết. Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc Viettel tố Công ty VETC dán chồng thẻ Etag lên xe đã sử dụng dán thẻ ePass của Công ty VDTC, ông Uông Việt Dũng – phó chánh văn phòng Bộ GTVT – cho biết lãnh đạo bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm việc với hai nhà cung cấp dịch vụ ETC để làm rõ số lượng cụ thể xe bị dán thẻ chồng như phản ánh của Viettel. Theo ông Dũng, trước đây có hiện tượng nhân viên dán thẻ của hai công ty VETC và VDTC dán chồng thẻ cho một xe đã sử dụng dịch vụ ETC của một bên. Bộ GTVT đã chấn chỉnh để tránh trục trặc hệ thống khi xe có 2 thẻ qua trạm, chống lãng phí và cạnh tranh không lành mạnh. Theo đó, chủ xe muốn đổi nhà cung cấp dịch vụ ETC phải hủy tài khoản của bên cung cấp ETC mà chủ xe đang dùng. “Ngoài ra Bộ GTVT cũng yêu cầu 2 nhà cung cấp ETC phải ngồi lại với nhau dưới sự giám sát của Tổng cục Đường bộ để rà soát. Nếu phát hiện xe nào có dán thẻ chồng lấn mà chủ xe muốn sử dụng dịch vụ của bên nào, các bên phải hỗ trợ để chủ xe sử dụng dịch vụ bên mà họ mong muốn nhanh chóng, thuận tiện”, ông Dũng nói.