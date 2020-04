Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam đã thống nhất phát hành vé số trở lại từ ngày 29-4 sau gần một tháng tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Chị Mỹ Ái bán vé số tại gốc đường Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trước ngày chấp hành lệnh dừng bán – Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-4, các công ty XSKT trong khu vực cho hay đã sẵn sàng để đưa vé số ra thị trường. Nhiều công ty xổ số các tỉnh, TP đã hoàn tất việc hỗ trợ cho người bán vé số dạo trong thời gian tạm nghỉ để bà con yên tâm tiếp tục đi bán trở lại.

Không áp lực về doanh số

Ông Đỗ Quang Vinh – chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, tổng giám đốc Công ty XSKT TP.HCM – cho biết do chưa tính toán được sức mua bị ảnh hưởng như thế nào nên trước mắt các công ty vẫn phát hành theo lượng vé như trước thời điểm tạm ngừng để phòng dịch.

Các công ty XSKT trong lúc này không áp lực doanh số bán hàng lên đại lý mà cùng chia sẻ khó khăn.

“Phải qua vài kỳ phát hành, dựa trên tình hình tiêu thụ chúng tôi mới biết được sức mua như thế nào để điều chỉnh lượng phát hành phù hợp” – ông Vinh nói.

Dự kiến sẽ có ba địa phương mở thưởng xổ số trở lại đúng vào ngày 29-4 là Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng. Ông Lê Văn Khanh – giám đốc Công ty XSKT Sóc Trăng – cho biết vé số Sóc Trăng tạm ngừng 4 kỳ.

Theo ông Khanh, vé số đã in sẵn, hiện công ty chuẩn bị xong mọi thứ, ở tâm thế sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại. Những ngày đầu, công ty không đặt nặng tỉ lệ tiêu thụ, thay vào đó động viên đại lý, người bán vé số nỗ lực cố gắng hết mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tương tự, ông Lưu Hoàng Tân – giám đốc Công ty XSKT Đồng Tháp – cho biết kỳ mở số gần nhất là ngày 4-5.

“Do một số người bán vé số đã về quê sau khi ngừng phát hành vé số nên cần thời gian để họ trở lại công việc và sẽ cần một thời gian doanh số mới có thể trở lại như trước” – ông Tân nói.

“Trông từng ngày được bán lại”

Ông Nguyễn Văn Hưởng, 76 tuổi, bị khuyết tật nhưng đã nhiều năm gắn bó với nghề bán vé số dạo. Vợ ông cũng đã cao tuổi và bệnh tật triền miên. Ông thuê nhà trọ ở TP Cao Lãnh rồi bán vé số xung quanh bệnh viện để tiện bề chăm sóc vợ.

“Tui đang trông từng ngày được bán lại. Công ty xổ số có hỗ trợ 1 triệu đồng với gạo, trứng cũng đỡ phần nào. Nhưng tui vẫn muốn tự lực kiếm sống. Bây giờ nghe cho xổ số lại, tui rất mừng” – ông Hưởng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Xinh (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết gần tháng nay không làm gì nên cảm thấy tù túng.

“Hơn 10 năm nay mỗi ngày tui lội bộ gần chục cây số đi bán vé số dạo, kiếm được gần 200.000 đồng, tuy cực mà vui. Dù công ty có hỗ trợ tiền, đại lý cho gạo nhưng tui vẫn thích được đi bán, kiếm sống qua ngày bằng tiền mồ hôi của mình. Bây giờ cho xổ số lại, vài hôm nữa được đi bán, tui vui lắm” – bà Xinh nói.

Trước thông tin xổ số phát hành trở lại, bà Phan Thị Hường (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) nói mừng rớt nước mắt khi được đi bán lại. Hỏi có sợ dịch bệnh lây lan khi đi bán vé số dạo hay không, bà Hường cho biết từ khi có dịch, những người bán vé số như bà được các đại lý nhắc nhở việc đeo khẩu trang khi giao tiếp với khách, đứng xa khách hàng khi bán…

“Đi bán vé số là để kiếm cơm nhưng cũng phải chú ý thực hiện tốt việc phòng chống dịch. Vừa bảo vệ sức khỏe cho mình, cho cộng đồng và đặc biệt là không để ảnh hưởng đến chén cơm của những người bán vé số nữa” – bà Hường nói.

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Ông Trần Văn Chuyện – chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – cho biết: “Tôi đã yêu cầu công ty phải đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch cho đại lý vé số và người bán vé số đúng quy định của cơ quan y tế”.

Theo ông Lê Văn Khanh, Công ty XSKT Sóc Trăng đã giao trên 40.000 khẩu trang để các đại lý chuyển đến người bán vé số. “Yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Do vậy chúng tôi đã phối hợp các đại lý chuẩn bị đủ nước rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn người bán vé số đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn với người mua” – ông Khanh cho biết.

Trong khi đó, ông Lý Minh Ân – giám đốc Công ty XSKT Tiền Giang – cho hay trong tờ trình gửi UBND tỉnh về kế hoạch phát hành vé số trở lại, công ty có nêu rất rõ phương án đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 cho những người bán vé số, đặc biệt là đội ngũ hơn 12.000 người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh.