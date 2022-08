Vác súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Nhiều câu hỏi cần giải đáp

Tiệm vàng Hoàng Đức trước chợ Đông Ba nơi xảy ra vụ cướp – Ảnh: NHẬT LINH

Tên cướp được xác định là Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ tại Công an Thừa Thiên Huế, Quốc từng công tác trong ngành công an trước khi thực hiện vụ cướp.

Cướp xong, vứt vàng ra đường

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, họ nghe tiếng súng nổ liên hồi vọng ra trước cổng chợ Đông Ba vào giữa trưa 31-7. Ông Nguyễn Tâm, một người có mặt tại hiện trường, cho biết người này vác súng và vung tay vứt những sợi dây chuyền vàng ra giữa đường. Sau đó người dân gần đó lao ra lượm vàng, còn người cầm súng thì đi về phía cầu Gia Hội.

Cũng theo nhiều người có mặt tại hiện trường, sau khi nổ súng cướp 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi nằm trước chợ Đông Ba, Ngô Văn Quốc đã ra hiệu với người dân gần đó chạy đến nhặt vàng, tỏ vẻ không cần số vàng vừa cướp.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã phong tỏa con đường Trần Hưng Đạo từ cầu Gia Hội đến trước chợ Đông Ba. Công an cũng yêu cầu toàn bộ người dân ở khu vực này di tản và đóng cửa nhà, hàng quán đề phòng đạn lạc.

Sau khi cướp vàng ở chợ Đông Ba, Quốc cầm súng đi đến cầu Gia Hội rồi qua khu vực công viên Trịnh Công Sơn và nổ 2 phát đạn chỉ thiên khiến nhiều người hoảng hốt.

Nghi phạm Ngô Văn Quốc khi gây án – Ảnh lấy từ mạng xã hội

Yêu cầu gặp phó giám đốc công an tỉnh

Nhận được tin báo, lực lượng công an, cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng trường, áo chống đạn thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng bắn tỉa cũng được huy động, sẵn sàng nổ súng bắn hạ Quốc khi có lệnh.

Một xe bọc thép cũng được đưa đến nơi Quốc đang cố thủ cùng xe cứu hỏa, xe cứu thương đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra.

Lúc này Quốc có biểu hiện bất thường về tâm lý, đòi tự sát nên lực lượng chức năng cố gắng tiếp cận và thuyết phục Quốc không nổ súng làm hại người dân. Đại tá Phạm Văn Toàn (trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng trung tá Hà Thi Sỹ (đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an tỉnh) trực tiếp vào bên trong vòng vây để nói chuyện với Quốc.

Qua thuyết phục, Quốc đồng ý sẽ không nổ súng làm hại người dân và lực lượng công an xung quanh. Tuy nhiên lúc này Quốc yêu cầu được gặp trực tiếp đại tá Đặng Ngọc Sơn – phó giám đốc công an tỉnh.

Ông Sơn ngay sau đó đã vào bên trong hiện trường để nói chuyện, thuyết phục Quốc đầu hàng. Quốc sau đó được đưa về khu tạm giữ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Hộp tiếp đạn và đạn súng AK được thu giữ tại hiện trường vụ cướp – Ảnh: NHẬT LINH

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một hộp tiếp đạn có 4 viên đạn, một hộp tiếp đạn rỗng, một bộ đàm, một mũ bảo hiểm, một khẩu súng AK đã lên đạn cùng nhiều vỏ đạn. Công an còn thu giữ bộ áo quần công an, giày và vật được cho là quân hàm công an nhân dân.

Theo nhiều nhân chứng có mặt quanh khu vực xảy ra vụ cướp, ít nhất Quốc đã nổ 7 phát súng AK, trong đó có 2 phát súng ở công viên Trịnh Công Sơn và khoảng 5 phát súng ở trước chợ Đông Ba.

Đến cuối ngày 31-7, đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa xác nhận thông tin Ngô Văn Quốc có còn là cán bộ thuộc lực lượng công an làm việc tại một trại giam trên địa bàn hay không.

Nhiều câu hỏi khác cũng được dư luận đặt ra là tại sao Quốc có súng AK cùng hộp đạn? Tại sao Quốc lại mặc sắc phục công an khi cướp, đồng thời lại vứt vàng ra đường sau khi cướp được?

Công an yêu cầu người dân trả lại vàng Đến cuối chiều 31-7, 2 tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức vẫn chưa kiểm đếm hết được thiệt hại sau vụ cướp do Ngô Văn Quốc gây ra. Công an TP Huế cũng đã phát thông báo đề nghị người dân trả lại vàng do Ngô Văn Quốc cướp rồi ném ra đường tại chợ Đông Ba để phục vụ điều tra và trả cho chủ sở hữu. Trong trường hợp không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Nhật Linh https://tuoitre.vn/vac-sung-ak-cuop-tiem-vang-o-hue-nhieu-cau-hoi-can-giai-dap-20220801075121955.htm