V-League 2023: Cân bằng ở giá trị đội hình

CLB Hà Nội không còn áp đảo về tổng giá trị đội hình – Ảnh: HOÀNG TÙNG

CLB Hà Nội không còn áp đảo

8 đội ở “nhóm 2”

Theo đó, tổng giá trị chuyển nhượng V-League 2023 là 36,99 triệu euro, giảm nhẹ so với V-League 2022 (37,25 triệu euro).V-League 2022 chứng kiến sự áp đảo của CLB Hà Nội khi tổng giá trị đội hình của họ lên đến 6,52 triệu euro. Họ bỏ xa đội xếp thứ hai (Hoàng Anh Gia Lai) đến 2,92 triệu euro. Ở V-League 2023, dù tiếp tục dẫn đầu về giá trị đội hình nhưng tổng giá trị đội hình của CLB Hà Nội giảm xuống còn 3,89 triệu euro, chỉ nhỉnh hơn chút ít so với các đội còn lại. Theo sau CLB Hà Nội lần lượt là Viettel (3,70 triệu euro), Nam Định (3,60 triệu euro), Công An Hà Nội (3,05 triệu euro). Sở dĩ CLB Hà Nội mất đi sự áp đảo là do họ không còn các ngoại binh có giá trị chuyển nhượng cao như Djuro Zec, Vladimir Siladji hay Tonci Mujan… Đồng thời là sự ra đi của các nội binh chất lượng như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy… Trong khi đó, các CLB như Nam Định, Công An Hà Nội tăng giá mạnh nhờ có mùa chuyển nhượng thành công với rất nhiều tân binh chất lượng. Họ được đánh giá sẽ là “rào cản” trên con đường bảo vệ chức vô địch của CLB Hà Nội trong mùa giải năm nay.Có tám CLB sở hữu tổng giá trị chuyển nhượng trong khoảng dưới 3 triệu euro và trên 2 triệu euro là Sông Lam Nghệ An (2,85 triệu euro), Thanh Hóa (2,77 triệu euro), Đà Nẵng (2,70 triệu euro), Bình Dương (2,61 triệu euro), Hoàng Anh Gia Lai (2,58 triệu euro), Bình Định (2,55 triệu euro), Hải Phòng (2,48 triệu euro), Hà Tĩnh (2,12 triệu euro).Mùa trước, Hoàng Anh Gia Lai nằm trong tốp hai đội có giá trị chuyển nhượng cao nhất. Nhưng giá trị của Hoàng Anh Gia Lai mùa này sụt giảm thê thảm do cuộc chảy máu cầu thủ sau khi kết thúc mùa giải 2022. Ngược lại, tổng giá trị đội hình của CLB Thanh Hóa từ 1,91 triệu euro mùa trước đã tăng lên 2,77 triệu euro ở mùa giải năm nay nhờ quá trình mua sắm tích cực. Với việc có tám đội bóng được xếp vào nhóm 2 về giá trị đội hình, cuộc đua giành tám vị trí đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn 1 V-League 2023 hứa hẹn sẽ rất cân bằng và khó lường. Hai CLB có giá trị chuyển nhượng thấp nhất là CLB TP.HCM (1,54 triệu euro) và Khánh Hòa (575.000 euro). Không quá bất ngờ khi Khánh Hòa “đội sổ” về tổng giá trị đội hình, bởi họ mới lên trở lại sân chơi V-League. Đứng ở vị trí thứ 13 là CLB TP.HCM, họ thể hiện sự sa sút nghiêm trọng về chất lượng đội hình so với mùa trước khi tổng giá trị chuyển nhượng không thể chạm mốc 2 triệu euro. Tuy nhiên, tổng giá trị đội hình chỉ mang tính tham khảo chứ không mang ý nghĩa quyết định đến thành tích bởi còn phụ thuộc vào sự đoàn kết, tinh thần thi đấu, chiến thuật…