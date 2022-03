V-League 2022: Đang vui lại 'đứt dây đàn'!

Đang “sung” nhưng sau vòng 4, V-League 2022 lại phải nghỉ đến gần 4 tháng – Ảnh: MINH ĐỨC

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu

Vòng 4 V-League 2022: CLB Viettel tự tin đến Pleiku Vòng 4 sẽ bắt đầu với trận cầu đinh giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Viettel (VTV6 THTT 17h ngày 11-3) trên sân Pleiku. Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng yếu tố hấp dẫn khó xảy ra bởi bước khởi đầu mùa bóng mới của hai đội trái ngược nhau. Theo đó, trong khi CLB Viettel toàn thắng ở hai trận đầu tiên, ghi 4 bàn và chưa bị thủng lưới bàn nào thì HAGL chỉ có 2 trận hòa, 1 trận thua và chưa một lần ghi bàn. Vì vậy, dù làm khách nhưng CLB Viettel đang có sự tự tin khi đối mặt với HAGL. Mặt khác, trong bối cảnh các cầu thủ HAGL đang sa sút, họ lại không có được sự cổ vũ của khán giả nhà. Đây là trận thứ hai họ thi đấu trên sân nhà Pleiku mà không có sự trợ lực từ khán giả do dịch bệnh. Tuy nhiên, một chút an ủi cho HAGL khi HLV Kiatisak kịp trở lại để chỉ đạo sau gần một tuần vắng mặt vì nhiễm COVID-19. Theo Khương Xuân https://tuoitre.vn/v-league-2022-dang-vui-lai-dut-day-dan-20220310191954763.htm

Khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quá ưu tiên cho nhiệm vụ ở các đội tuyển quốc gia, V-League khó có thể nâng chất. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của đội tuyển quốc gia.Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị “đóng băng” từ tháng 5-2021 do dịch COVID-19 bùng phát trên cả nước. Đến tháng 8-2021, VFF và các CLB đã thống nhất hủy giải đấu 2021 vì không thể tổ chức tiếp tục do dịch bệnh. Các đội bóng phải nghỉ thi đấu 9 tháng liên tục, người lao động mất thu nhập, CLB bị cắt giảm tài trợ… Ngày 25-2-2022, V-League mới trở lại trong mùa giải mới. Dù vậy, theo lịch thi đấu đã được Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố, giải chỉ diễn ra được 4 vòng. Hết vòng 4 vào ngày 13-3 tới, V-League 2022 lại “đắp chiếu” để các đội tuyển quốc gia và CLB làm nhiệm vụ quốc tế. Theo kế hoạch, gần 4 tháng sau, tức ngày 2-7, vòng 5 V-League mới có thể tiếp tục thi đấu. Trong thời gian V-League 2022 phải dừng, đội tuyển quốc gia tham dự hai trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022 với Oman (24-3), Nhật Bản (29-3). Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự: SEA Games 31 (từ ngày 6 đến 22-5 tại Hà Nội), vòng chung kết U23 châu Á (từ 1 đến 19-6 tại Uzbekistan)… Điều đáng nói là đội tuyển Việt Nam đã bị loại khỏi World Cup 2022 và hai trận đấu tới chỉ nhằm mục đích tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác, do rất ít cầu thủ dưới 23 tuổi được các CLB cho ra sân ở V-League nên việc tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á mà V-League 2022 phải dừng là điều khó có thể được chấp nhận.Trao đổi với, HLV Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng) nói: “Việc V-League dừng gần 4 tháng ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuẩn bị chuyên môn của các CLB. Cầu thủ đang vào đà tốt thì giải lại dừng, đến lúc đá lại phải mất vài vòng đấu thì cầu thủ mới trở lại được trạng thái sung sức. Đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup nằm trong FIFA Days, V-League phải dừng là đúng. Nhưng V-League phải dừng cho đội tuyển U23 tập trung là điều vô lý. Vì những áp lực thành tích ở đội tuyển quốc gia mà các nhà quản lý chưa quan tâm đến giải nếu V-League không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ở đội tuyển quốc gia”. Một chủ tịch CLB tại V-League nói: “Không có nước nào trên thế giới lại cho giải vô địch quốc gia nghỉ vài tháng để các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ như ở Việt Nam. Các đội tuyển quốc gia của họ khi tập trung cũng chỉ tập vài ngày, thi đấu xong là trả quân cho CLB. Việc thi đấu ở giải chuyên nghiệp là nền tảng để cầu thủ đạt phong độ tốt nhất khi được gọi vào đội tuyển. Do đó, việc VFF và VPF cho V-League dừng gần 4 tháng để ưu tiên cho đội tuyển là điều quá vô lý”.