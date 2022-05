Ứng phó dịch Covid-19 năm 2022-2023: Chuyển từ phòng chống sang quản lý bền vững

Ngày 3-5, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước có thêm 1.825 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng số ca được điều trị khỏi lên hơn 9,27 triệu người. Đặc biệt, 63 tỉnh, thành không ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Như vậy, tính từ tháng 7-2021 tới nay, đây là ngày đầu tiên, Việt Nam không có người tử vong do Covid-19. Đến nay, số tử vong do Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với số ca nhiễm. Cùng với đó, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận thêm 2.709 ca mắc Covid-19 (giảm 413 ca so với ngày trước đó). Cả nước đã tiêm được hơn 215 triệu mũi vaccine Covid-19 các loại, trong đó có hơn 1,5 triệu mũi tiêm cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi.