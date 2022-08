Ùn ứ vì xe không thẻ ETC: Cần phạt nặng chủ xe không dán thẻ

Xe ùn ứ tại cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đầu giờ sáng 1-8 do nhiều xe chưa dán thẻ ETC – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ hôm nay 1-8, tất cả các trạm BOT trên toàn quốc đồng loạt áp dụng thu phí không dừng (ETC). Dù đã có sự chuẩn bị từ rất lâu, tại nhiều trạm thu phí vẫn xảy ra ùn ứ do nhiều xe chưa dán thẻ ETC.

Nhìn cảnh xe xếp hàng dài chờ đợi, có nơi kéo dài nhiều kilômet, bạn đọc Tuổi Trẻ Online ngao ngán lẫn khó hiểu vì chủ trương đã lâu, vì sao nhiều chủ xe không đi dán thẻ? Bạn đọc cũng đề nghị phạt nặng những trường hợp này thay vì chỉ nhắc nhở rồi cho qua.

“Đã cắm đủ biển báo và hướng dẫn xe chưa dán thẻ ETC hoặc không đủ tiền trong tài khoản không được đi vào cao tốc, làn thu phí tự động, vậy mà còn nhiều xe cố tình đi vào. Xe nào chưa đủ điều kiện mà vẫn không chấp hành thì phạt thôi. Tài xế không thể lấy lý do không nhìn thấy biển báo được”, bạn đọc Do ý kiến.

Đồng tình, bạn đọc Dinh Gia Hung cho rằng cần phải xử lý thật mạnh tay các tài xế hoặc chủ xe cố tình không dán thẻ thu phí tự động mà lại đi vào đường cao tốc gây cản trở giao thông cho các phương tiện khác. Một chủ trương đúng của Chính phủ, được truyền thông rộng rãi suốt thời gian qua nhưng vẫn phớt lờ không chịu thực hiện thì không được.

“Cần phải kiên quyết, ai được cấp phép lái xe ôtô đều đủ nhận thức và ý thức tuân thủ luật pháp. Việc thu phí không dừng đã có chủ trương từ mấy năm nay và gần đây được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần mà vẫn không làm là sao? Nếu mở thêm làn hỗn hợp để giải quyết cho các trường hợp này chỉ làm cho luật pháp bị xem thường”, bạn đọc Minh Kháng nhận định

Còn bạn đọc Bá Anh nêu quan điểm: “Mấy anh chủ xe và tài xế của mấy xe chưa dán hay không đủ tiền trong tài khoản ETC này thiệt lạ. Chính quyền đã thông báo, các cơ quan truyền thông nhắc đi nhắc lại suốt thời gian vừa qua rồi mà vẫn không thực hiện.

Đã vậy rồi lại vẫn cứ đâm đầu chạy vô cao tốc cho kẹt xe dây chuyền, ảnh hưởng đến những xe đã thực hiện quy định này. Họ phải biết áy náy vì đã gây phiền hà cho nhiều người khác chứ!”.

Tài khoản Bạn Hữu thì cho rằng không nên chỉ dừng lại ở nhắc nhở hoặc phạt tiền, mà cần tước giấy phép lái xe của tài xế để răn đe.