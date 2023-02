U20 Việt Nam tổng duyệt đội hình đấu giải châu Á

Danh sách 30 cầu thủ U20 Việt Nam tập huấn tại UAE, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023: Thủ môn (3): Cao Văn Bình (2005 – Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Quang Trường (2004 – PVF), Nguyễn Tiến Mạnh (2003 – Quảng Nam). Hậu vệ (10): Nguyễn Mạnh Hưng (2005 – Viettel), Lê Nguyên Hoàng (2005 – Sông Lam Nghệ An), Lê Văn Hà (2004 – Hà Nội), Vũ Văn Sơn (2003 – Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (2003 – Hà Nội), Nguyễn Bảo Long (2005 – PVF), Nguyễn Hồng Phúc (2003 – Viettel), Mai Quốc Tú (2005 – Đà Nẵng), Hồ Văn Cường (2003 – Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Phi Hoàng (2003 – Đà Nẵng). Tiền vệ (13): Nguyễn Đức Phú (2003 – PVF), Thái Bá Đạt (2005 – PVF), Nguyễn Văn Tú (2003 – Viettel), Trương Trí Thiện (2005 – TPHCM), Trần Nam Hải (2004 – Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đức Việt (2004 – Hoàng Anh Gia Lai), Khuất Văn Khang (2003 – Viettel), Nguyễn Văn Trường (2003 – Hà Nội), Tiêu Trung Hiếu (2005 – Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (2005 – Viettel), Trần Quang Vinh (2005 – Thanh Hóa), Nguyễn Đình Bắc (2004 – Quảng Nam), Đinh Xuân Tiến (2003 – Sông Lam Nghệ An). Tiền đạo (4): Nguyễn Quốc Việt (2003 – Hoàng Anh Gia Lai), Hoàng Minh Tiến (2005 – Hoàng Anh Gia Lai), Bùi Vĩ Hào (2003 – Bình Dương), Nguyễn Thanh Nhàn (2003 – PVF). Theo Hoàng Tùng (tuoitre online) https://tuoitre.vn/u20-viet-nam-tong-duyet-doi-hinh-dau-giai-chau-a-20230222173112155.htm