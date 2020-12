VCK giải bóng đá U15 Cúp Quốc gia 2020 đã chính thức khởi tranh vào ngày 16-12 trên sân PVF (Hưng Yên) với các trận đầu tiên của bảng A. Đội chủ nhà PVF bị HA.GL chia điểm, trong khi đó Hà Nội đã có chiến thắng cách biệt trước An Giang.

Cuộc so tài giữa Hà Nội và An Giang diễn ra sôi nổi khi hai đội đều chọn lối đá tấn công ngay từ đầu. Hà Nội vượt lên dẫn trước khá sớm khi Văn Đông ghi bàn mở tỷ số ngày vào phút thứ 4. Nhưng chỉ 2 phút sau, An Giang kịp có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Các cầu thủ Hà Nội càng đá càng hay và sự hiệu quả của các chân sút trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn đã giúp họ vượt lên dẫn 3-1 trước khi hiệp đầu khép lại. 45 phút tiếp theo vẫn là quãng thời gian các học trò của HLV Lê Đức Tuấn làm chủ cuộc chơi khi họ ấn định chiến thắng 5-1 trước U15 An Giang với 2 pha lập công của Văn Đông và Trí Phong.

Sau lễ khai mạc là trận HA.GL và chủ nhà PVF vốn được xem là cân sức. Ưu thế sân nhà cùng sự vượt trội về thể lực giúp PVF tạo ra một thế trận vượt trội. Các học trò của HLV Nguyễn Duy Đông kiểm soát bóng tốt hơn và dồn ép U15 HAGL về phần sân nhà và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp đầu.

Trung tâm PVF tiếp tục là điểm hẹn của bóng đá trẻ trong thời gian qua Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công khiến HA.GL gặp khá nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự. Phút 48, tiền đạo Nguyễn Anh Tuấn có bàn mở tỷ số cho PVF với pha xử lý bóng và dứt điểm xuất sắc mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua, đội bóng trẻ phố Núi chơi quyết tâm hơn nhưng vẫn không tạo ra sự khác biệt nào quá lớn trước khung thành của U15 PVF. Bất ngờ đã xảy ra ở phút 81 khi U15 HAGL được hưởng quả phạt 11m và Minh Tiến không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng khi U15 PVF không thể có thêm bàn thắng trong thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu. Ngày 17-12 bảng B sẽ nhập cuộc với các trận Đà Nẵng – Đồng Nai và Viettel – TPHCM. Theo CAO TƯỜNG

https://thethao.sggp.org.vn/u15-ha-noi-khoi-dau-thuan-loi-703519.html