Tuyển nữ Việt Nam quyết hướng đến World Cup nữ 2023

Niềm vui của Trung Quốc trong trận thắng Iran 7-0 – Ảnh: AFC

Ở vòng bảng Asian Cup nữ 2022, Trung Quốc chưa gặp khó khăn nào khi nằm ở bảng đấu quá nhẹ

Wang Shuang – tiền vệ nguy hiểm của Trung Quốc – Ảnh: AFC

Niềm vui của các cô gái Việt Nam ở vòng bảng. Tất cả đang tự tin hướng đến trận Trung Quốc – Ảnh: AFC

Trung Quốc từng 7 lần tham dự World Cup nữ, giành ngôi á quân ở World Cup 1999. Trên bảng xếp hạng thế giới, Trung Quốc đang xếp hạng 19, hơn Việt Nam 13 bậc. Tính thành tích đối đầu, Trung Quốc đều thắng Việt Nam trong cả 10 lần chạm trán.Bóng đá nữ Trung Quốc từng làm “bá chủ” châu lục với 7 lần liên tiếp vô địch từ năm 1986 đến 1999. Nhưng sau đó, thành tích cứ tụt dần. Lần cuối cùng, Trung Quốc vô địch Cúp bóng đá nữ châu Á vào năm 2006. Vì thế, ở giải năm nay, Trung Quốc đặt quyết tâm rất cao để có thể vô địch trở lại sau 16 năm chờ đợi, qua đó tạo đà cho thành công tại World Cup nữ 2023. Bởi ở World Cup nữ 2019 tại Pháp, Trung Quốc chỉ dừng chân ở vòng 16 đội sau khi thua Ý 0-2. Đây là thành tích kém nhất trong lịch sử bóng đá nữ Trung Quốc. Trong khi 6 lần tham dự World Cup nữ trước đó, “những bông hồng thép” (biệt danh của đội tuyển nữ Trung Quốc) ít nhất cũng đều vào đến tứ kết.. Họ thắng Đài Loan 4-0 và Iran 7-0, không gặp chủ nhà Ấn Độ ở trận cuối do đối thủ dính COVID-19. Và ở tứ kết, Trung Quốc được giới chuyên môn dự báo cũng không khó để đánh bại Việt Nam, đối thủ mà họ đã thắng trong cả 10 lần gặp nhau trước đó. Ở lần gặp nhau gần nhất, Trung Quốc đã thắng Việt Nam 4-0 ở Giải tứ hùng 2018 diễn ra tại Phật Sơn.Đội hình đội tuyển nữ Trung Quốc hiện tại chỉ có duy nhất một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Tang Jiali (Tottenham Hotspur, Anh). Nhưng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Trung Quốc là tiền vệ Wang Shuang và tiền đạo đội trưởng Wang Shanshan.Bộ đôi này đã ghi tổng cộng 93 bàn cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Trong đó, Wang Shuang đã ghi bốn bàn ở Asian Cup nữ 2022, còn Wang Shanshan cũng có 3 bàn. Vì thế, cả hai sẽ là cầu thủ mà hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải đề phòng nhiều nhất. Đặc biệt là Wang Shuang, tiền vệ 27 tuổi từng ghi 7 bàn sau 18 trận thi đấu cho CLB Paris Saint-Germain (Pháp) mùa 2018-2019, và giờ đang thi đấu cho CLB Đại học Vũ Hán Giang Hân.Chênh lệch đẳng cấp thấy rõ, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không hề ngán ngại khi đối đầu với Trung Quốc. HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Chúng tôi bước vào trận đấu với tâm thế “biết mình biết ta” và có đối sách cụ thể. Chúng tôi sẽ đá thật chặt chẽ để có lợi thế tốt nhất, phát huy tinh thần người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi xa nhà, phải đón Tết cổ truyền tại đây, sẵn sàng hi sinh để thi đấu. Điều chúng tôi mong muốn là vào đến World Cup, sẽ thi đấu hết sức mình”.Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn sau khi dính COVID-19 vẫn thi đấu ấn tượng. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ thua Hàn Quốc và Nhật Bản với cùng tỉ số 0-3 trước khi hòa Myanmar 2-2 ở lượt cuối để giành vé vào tứ kết. Thuận lợi cho HLV Mai Đức Chung là càng vào sâu, đội tuyển nữ Việt Nam lại càng có thêm nhiều cầu thủ khỏe mạnh để tính toán và thực hiện mục tiêu giành vé dự World Cup 2023. Chưa kể, cho dù có thua Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn trận play-off nữa để dự World Cup 2022. Nên các cô gái Việt Nam bước vào trận gặp Trung Quốc với sự lạc quan lớn. Trung Quốc rất mạnh, nhưng đội hình của Trung Quốc có khá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Như ở trận thắng Đài Loan 4-0, HLV Shui Qingxia đã tung ra sân đến 5 cầu thủ lớn tuổi là tiền đạo Wang Shanshan (32 tuổi), hậu vệ Li Jiayue (32 tuổi), Lou Jiahui (31 tuổi), tiền vệ Zhang Xin và Gao Chen (cùng 30 tuổi). Vì thế, đây cũng là cơ hội để sức trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên một kết quả chấp nhận được trước Trung Quốc. Chuẩn bị cho trận đấu, toàn đội đã xem băng hình và nghiên cứu kỹ lối chơi của Trung Quốc. HLV Mai Đức Chung đã chỉ cho các học trò thấy những cầu thủ nguy hiểm nhất của đối thủ, và căn dặn toàn đội phải tập trung chú ý đến. “Trung Quốc có nhiều cầu thủ kỹ thuật. Do đó, chúng tôi sẽ phải tập trung khống chế những cầu thủ đó để làm sao trận đấu diễn biến tốt hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam”, ông nói.