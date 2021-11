Tuyển bóng rổ Việt Nam thay đổi để chiến thắng

HLV Kevin Yurkus “lèo lái” tuyển Việt Nam – Ảnh: VBA

Khoa Trần (áo đỏ) khiến các đối thủ vất vả – Ảnh: VBA

Justin Young tin tưởng vào tương lai đầy hứa hẹn của tuyển Việt Nam – Ảnh: VBA

Tập 3 mang tên “We Are Red & Gold” đã “lên sóng” trên fanpage Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF). Ở tập này, người hâm mộ đã “giải mã” được việc Khoa Trần vắng mặt trong thời gian dài và sự thay đổi để chuyển mình của tuyển Việt Nam. Sau chấn thương của trụ cột Tâm Đinh tại game 16, khán giả không khỏi lo lắng cho tuyển Việt Nam. Lực lượng chỉ còn 10 người và phải liên tục tranh chấp với đối thủ có 2 ngoại binh trên sân tạo nên một áp lực rất lớn trên vai các tuyển thủ.Đứng trước thời khắc phải thay đổi để chuyển mình hoặc bị tụt lại, HLV Kevin Yurkus của tuyển Việt Nam nói: “Chúng tôi có tập thể rất giỏi nhưng cần thích ứng với điều kiện mới”. Trợ lý HLV Lê Trần Minh Nghĩa cho biết: “Ban huấn luyện đã có điều chỉnh, sử dụng lối đánh Pick & Roll (là phương án tấn công có một người cầm bóng chính và một người còn lại có nhiệm vụ yểm trợ) nhiều hơn. Theo đó, tuyển Việt Nam tận dụng chiều cao của Phú Vinh, Đức Kiên và biến Justin Young thành người hỗ trợ, chủ yếu làm nhiệm vụ cản đối thủ. Lối đánh này giúp đội tuyển trở nên linh hoạt hơn”. Cầu thủ Lê Ngọc Tú chia sẻ: “HLV Kevin Yurkus đã chuẩn bị nhiều phương án cho các trận đấu. Chẳng may một cầu thủ nào đó gặp chấn thương thì sẽ có người khác luôn ở tư thế sẵn sàng xung trận”. Chiến thuật này khiến Tâm Đinh an lòng hơn khi dõi theo đồng đội thi đấu từ khán đài: “Giờ thì cầu thủ nào của tuyển Việt Nam cũng có thể ghi điểm, kể cả các cầu thủ dự bị. Điều này khiến đội tuyển thật sự mạnh hơn rất nhiều”.Sự thay đổi này, cộng với sự trở lại đúng lúc của Khoa Trần ở hai lượt trận cuối đã giúp tuyển Việt Nam chuyển mình. Nói về sự trở lại của Khoa Trần, Richard Nguyễn thở phào: “Điều này khiến đội bóng thoải mái hơn phần nào, giảm bớt gánh nặng cho tôi”. Trong khi đó, Tâm Đinh vui mừng nói: “Tôi biết rằng đội tuyển sẽ mạnh hơn rất nhiều khi Khoa trở lại. Tôi là một tay ghi điểm nhưng Khoa là mẫu cầu thủ toàn diện hơn rất nhiều”. Khoa Trần đã tỏa sáng và góp phần không nhỏ giúp tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ khó chịu Ho Chi Minh City Wings. Dù để thua sát nút 1 điểm ở trận tái đấu cùng Danang Dragons nhưng sự “lột xác” này đã chứng tỏ thực lực của những chàng trai tuyển Việt Nam.Justin Young tự tin: “Tôi tin rằng việc được cọ xát ở các trận đấu thực nghiệm như thế này sẽ giúp tuyển Việt Nam đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ”. HLV Kevin Yurkus đánh giá: “Đến các vòng thực nghiệm cuối, đội tuyển Việt Nam đã quá hiểu về lối chơi, từng con người của đối thủ. Nếu chúng tôi tiếp tục bám vào kế hoạch đã đề ra, cả đội hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng”.