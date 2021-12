Tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị Covid-19: Hiểm họa khó lường

Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Chủ tịch Hội Dược học TPHCM, những F0 điều trị tại nhà đã được thành phố trang bị các túi thuốc A, B, C. Trong đó, túi thuốc C (Molnupiravir) đang thử nghiệm, chờ cấp giấy đăng ký, chưa bán ra ngoài thị trường. Người dân không nên có tâm lý mua để dự trữ khi cần.