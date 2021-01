Không khí lạnh tăng cường sau khi ảnh hưởng miền Bắc sẽ chi phối thời tiết miền Nam từ ngày mai (8-1). Nhiệt độ giảm sâu 2-3 độ C so với hiện tại, thậm chí có nơi nhiệt độ giảm xuống ở mức 18-19 độ C.

Từ sáng mai (8-1), miền Nam đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa – Ảnh: LÊ PHAN Ông Lê Đình Quyết – phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ – cho biết đêm 7-1, không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và giữ cường độ ổn định tới ngày 9-1. Từ đêm 7-1 đến ngày 12-1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại. Các tỉnh miền Nam trong giai đoạn này cũng chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh trên. Từ đêm 7 đến ngày 16-1, không khí lạnh có thể gây mưa rào và dông vài nơi. Những ngày tới, nhất là sáng sớm 8 và 9-1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Nam có thể xuống dưới 20 độ C. Theo phân tích vùng trung tâm khối không khí lạnh vào 7h sáng 7-1 có giá trị 1070mb (đo theo bản đồ khí áp mặt đất). Qua số liệu này có thể coi đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu tháng 12-2020 đến nay. Theo LÊ PHAN https://tuoitre.vn/tu-sang-mai-8-1-sai-gon-lanh-nhat-tu-dau-mua-20210107135909738.htm

