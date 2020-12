“Từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 30-6-2021, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho hơn 7 triệu người dân (thường trú và tạm trú) trên địa bàn TPHCM”. Đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng PC06, chia sẻ với phóng viên Báo SGGP về lộ trình cũng như các nội dung liên quan đến việc cấp CCCD mới.

Cấp thẻ CCCD có gắn chip chỉ 5 – 7 phút

* PHÓNG VIÊN: PC06 đã có các bước chuẩn bị cho việc cấp CCCD có gắn chip như thế nào, thưa đại tá?

Đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng PC06



* Đại tá LÊ CÔNG VÂN: Từ ngày 1-1-2016, Công an TPHCM đã cấp CCCD có mã vạch cho trên 2,9 triệu dân. Phòng PC06 đặt mục tiêu đến hết ngày 30-6-2021 sẽ cấp CCCD có gắn chip cho hơn 7 triệu người dân thường trú và tạm trú còn lại.

Để đảm bảo yêu cầu này, ngay từ đầu tháng 12-2020, Công an TPHCM đã tổ chức tập huấn cho khoảng 1.600 cán bộ công an phụ trách trực tiếp công tác cấp thẻ CCCD gắn chip. Ngoài ra, Bộ Công an còn trang bị cho mỗi quận, huyện 2 bộ thiết bị chụp ảnh và lăn tay lưu động để cảnh sát khu vực đến tận ấp, tổ dân phố, khu phố cấp đổi CCCD cho người dân không có điều kiện đi lại.

Các trường hợp được ưu tiên cấp CCCD có gắn chip là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân đang cư trú trong các khu nhà ở tập thể, ký túc xá công nhân, cơ sở tôn giáo, trung tâm bảo trợ xã hội, người khuyết tật…

Đặc biệt, Phòng PC06 tổ chức thực hiện đảm bảo việc cấp CCCD có gắn chip nhanh nhất, thuận tiện nhất, đạt yêu cầu thời gian đề ra. Người dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD có gắn chip sẽ không phải kê khai tờ khai CCCD như trước.

* Đối với những CMND và thẻ CCCD có mã vạch còn giá trị sử dụng thì sao?

* Hiện nay có 3 loại thẻ là CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD có mã vạch, nếu còn thời hạn sử dụng thì vẫn có giá trị sử dụng như nhau. Người dân hoàn toàn có thể sử dụng 1 trong các loại thẻ này cho đến khi thẻ hết giá trị sử dụng.

Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD tại trụ sở cơ quan công an

Không có chức năng định vị theo dõi công dân

* Nhiều người lo lắng khi sử dụng CCCD có gắn chip có thể bị theo dõi hay bị lộ, lọt thông tin cá nhân trong thẻ?

* Tôi khẳng định, thẻ CCCD gắn chip không có chức năng định vị, theo dõi công dân, mà chỉ có nhiệm vụ tích hợp những thông tin cần thiết để phục vụ lợi ích của người dân trong giao dịch. Bởi khi đề xuất sử dụng thẻ CCCD gắn chip, Bộ Công an đã xây dựng phương án đảm bảo tính bảo mật thông tin được lưu trữ trên chip. Ngoài ra, việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, trên chip có thực hiện chữ ký số, khó làm giả. Nếu bị mất thẻ CCCD thì người sử dụng cần báo ngay cho cơ quan chức năng để vô hiệu hóa toàn bộ chức năng của thẻ CCCD đó.

* Thời gian giải quyết cấp CCCD có gắn chip có rút ngắn khi việc tổ chức thu thập dữ liệu dân cư đã được thực hiện, thưa đại tá?

* Trước đây, người dân phải ngồi kê khai mất nhiều thời gian. Bây giờ các dữ liệu dân cư đã được khai báo và nhập vào hệ thống quản lý dữ liệu thì từ ngày 1-1-2021, khi đến các trụ sở công an để cấp đổi CCCD có gắn chip, người dân sẽ không phải kê khai gì thêm. Cụ thể, người dân đến Phòng PC06 và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an các quận, huyện chỉ cần nói tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ. Cán bộ tiếp nhận thao tác trên máy tính, kiểm tra thông tin để người dân kiểm tra lại lần nữa. Sau đó, cán bộ chụp ảnh và lăn tay tại chỗ và cấp giấy hẹn cho người dân. Toàn bộ quy trình sẽ thực hiện trong vòng 5 – 7 phút.

* Trong khi chờ nhận CCCD gắn chip, người dân có thể sử dụng gì khi giao dịch? Lệ phí cấp thẻ CCCD ra sao?

* Thời gian chờ cấp thẻ CCCD từ 5 – 7 ngày, Công an TPHCM sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ người dân giao dịch. Có 2 hình thức trả trẻ CCCD là đến tại trụ sở nơi làm thẻ hoặc qua đường bưu điện theo yêu cầu của người dân. Còn về lệ phí thì sẽ theo khung của Luật Căn cước công dân (sửa đổi), có thể sẽ thấp hơn trước đây do có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

“Hiện nay, trên thế giới đã có 70 quốc gia sử dụng thẻ có gắn chip. Vì thế, trong trường hợp công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu. Đặc biệt, sau ngày 31-12-2022, hộ khẩu không còn sử dụng, khi chuyển đổi địa chỉ hay thực hiện giao dịch chỉ cần sử dụng thẻ CCCD gắn chip. Ví dụ, một công dân ở Hà Nội muốn mua nhà hay làm việc trong cơ quan nhà nước tại TPHCM chỉ cần xuất trình CCCD sẽ được làm giấy tờ, thủ tục như người địa phương”. Đại tá LÊ CÔNG VÂN

HOÀNG MINH thực hiện

https://www.sggp.org.vn/tu-ngay-112021-tphcm-cap-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-cho-7-trieu-dan-706113.html