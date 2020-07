Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến hết tháng 7, tại miền Bắc còn xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, khu vực miền Trung nắng nóng kéo dài đến tận tháng 9.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận sẽ đối mặt khô hạn trong thời gian tới – Ảnh: TTO

Theo đó cơ quan này dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ C. Cũng trong thời gian này, bão và áp thấp nhiệt đới gia tăng hoạt động trên khu vực biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực miền Bắc và miền Trung. Ngoài ra các địa phương cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc xoáy. Tại miền Bắc, tổng lượng mưa tháng 7 có sự thiếu hụt khoảng từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 8 sẽ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và tháng 9 sẽ cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực miền Trung, tổng lượng mưa tháng 7 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 10-25%, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 8 đến tháng 9, lượng mưa sẽ thấp hơn từ 10-20%. Lượng dòng chảy trên các sông thiếu hụt ở mức từ 25-60% so với trung bình nhiều năm, một số sông thiếu hụt trên 70%. Do mưa ít, nắng nóng kéo dài nên tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ ở mức tương đương mùa khô năm 2019, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Theo LÊ PHAN