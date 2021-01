Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 22-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, TP Thủ Đức đã được thành lập và đến giờ này, TPHCM đang chạy đua với thời gian để có thể đưa các cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đi vào hoạt động. 

Thông tin tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, TP Thủ Đức đã được thành lập và đến giờ này, TPHCM đang chạy đua với thời gian để có thể đưa các cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đi vào hoạt động. “TPHCM phải chạy đua với thời gian, tính toán làm sao đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để kịp cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”, đồng chí Võ Văn Hoan cho hay.

Nói về công tác chuẩn bị cho bộ máy TP Thủ Đức, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, ngày 21-1, UBND TPHCM đã có quyết định xác định từ ngày 22-1, chính quyền TP Thủ Đức bắt đầu đi vào hoạt động. Cùng ngày 22-1, chính quyền quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền TP Thủ Đức thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thông tin sáng nay (22-1), HĐND TP Thủ Đức họp kỳ họp đầu tiên, bầu Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, Trưởng, Phó các ban HĐND TP Thủ Đức; bầu Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức theo đúng quy định của pháp luật. Từ hôm nay, hoạt động của chính quyền địa phương hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Trả lời câu hỏi những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp xử lý ra sao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, công tác quản lý nhà nước là xuyên suốt, không gián đoạn. Dù có thay đổi về mặt tổ chức hành chính nhưng các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp phải duy trì thường xuyên. “Quá trình chuyển tiếp có thể gặp khó khăn nhưng dứt khoát không để người dân hụt hẫng. Bộ máy hành chính ở phường, ở quận đều phải tiếp nhận hồ sơ của người dân để tiếp tục giải quyết. Tất cả những nhu cầu của dân phải tiếp nhận và xử lý”, đồng chí Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Về cấp đổi giấy tờ, đồng chí Võ Văn Hoan thông tin, không phải tất cả người dân đồng loạt đi đổi giấy tờ do thay đổi đơn vị hành chính mà những giấy tờ hiện nay, người dân vẫn sử dụng bình thường. Trường hợp người dân muốn đổi thì sẽ đổi, được giải quyết miễn phí. Trường hợp người dân chưa muốn đổi thì vẫn sử dụng giấy tờ hiện tại, có giá trị trong toàn quốc. Đối với các giấy tờ có thời hạn sử dụng thì sẽ thực hiện theo giá trị sử dụng của giấy tờ đó.

Đồng chí Võ Văn Hoan chia sẻ, UBND TP Thủ Đức sẽ có quy chế vận hành trong thời gian trước mắt (1-2 tuần), sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế theo đúng quy định của pháp luật về phân cấp, ủy quyền. Đồng chí một lần nữa khẳng định về cán bộ, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đều đã tính toán và phân công cụ thể, nên công tác giải quyết việc của người dân không bị ảnh hưởng.

Về việc sử dụng con dấu như thế nào để giải quyết nhanh chóng nhu cầu của người dân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, trong ngày 22-1, UBND TP Thủ Đức, UBND các phường, Văn phòng HĐND và UBND TP Thủ Đức, Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng tiếp công dân đã có con dấu. Với các phòng khác, con dấu đang được chuẩn bị để trong sáng mai (23-1), các phòng có con dấu mới để sử dụng. Theo đồng chí Võ Văn Hoan, trong thời điểm hiện nay (1-2 ngày), sẽ tồn tại 2 con dấu, nhưng thời gian sử dụng rất ngắn và nội dung sử dụng cũng ít hơn để tránh việc lạm dụng hoặc lợi dụng.

Liên quan công tác quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định các quy hoạch đã được phê duyệt là có tính pháp lý thực hiện, dù có sắp xếp hay không sắp xếp đơn vị hành chính. Trên phạm vi hành chính TP Thủ Đức, TPHCM cũng đang xây dựng Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM, nên TP sẽ cập nhật, bổ sung để nâng tầm đồ án quy hoạch hiện hữu, phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao.

Về một số công việc khác, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thông tin thêm, các việc liên quan đến cưỡng chế, thu hồi đất cũng dừng lại trong thời điểm này. “Không phải dừng vì thành lập TP Thủ Đức mà dừng vì thời điểm cuối năm tết đến xuân về”, đồng chí Võ Văn Hoan lý giải.

Đề cập đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Võ Văn Hoan cho hay, các cơ quan chức năng đang phối hợp và xử lý tốt các vấn đề nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, TAND TP Thủ Đức đã được thành lập; và chuẩn bị thành lập Công an TP Thủ Đức và Viện kiểm sát TP Thủ Đức.

Theo MẠNH HÒA – MAI HOA

https://www.sggp.org.vn/tu-hom-nay-221-chinh-quyen-tp-thu-duc-hoat-dong-theo-mo-hinh-moi-710225.html