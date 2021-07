Truy nã tử tù mắc COVID-19 giết người, cướp tài sản ở TP.HCM

Nguyễn Kim An bị bắt năm 2014 – Ảnh: ĐỨC THANH

Ngày 15-7, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã ra thông báo gửi đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, công an nhiều tỉnh thành, công an các quận huyện tại TP.HCM về việc phối hợp truy bắt đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo đó, PC02 đang thụ lý, truy bắt đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản. Đối tượng tên Nguyễn Kim An, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM.

Đặc điểm nhận dạng: cao 1,63m, da trắng, tóc đen cắt ngắn, dáng người hơi mập, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương có vết hằn ở cổ chân, có chòm râu đen dưới cằm (đối tượng có thể cạo râu khi lẩn trốn)…

Hiện Nguyễn Kim An đang mắc COVID-19.

Để phục vụ công tác xác minh, truy bắt kịp thời, PC02 kính đề nghị các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly, để triển khai rà soát, phát hiện, bắt giữ và thông báo cho PC02 phối hợp xử lý.

Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online mới cập nhật tối 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội “Trốn khỏi nơi giam” quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự.

Bị can Nguyễn Kim An trốn ngày 13-7-2021, chỗ ở trước khi trốn là Trại tạm giam Chí Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Kim An.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã xin báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Trước đó bị can Nguyễn Kim An phạm tội giết người, cướp tài sản xảy ra tại TP.HCM năm 2014 và sau đó bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án tử hình.