Trước thềm SEA Games 32: Nhiều tuyển thủ bóng rổ Việt tỏa sáng

Võ Kim Bản (trái) – ngôi sao tuyển Việt Nam góp công đưa Saigon Heat vào bán kết ABL 2023 – Ảnh: Saigon Heat

Theo đó, Saigon Heat với 11 trận thắng, 3 trận thua đã đoạt vé vào bán kết. Các trận đấu loại trực tiếp (bán kết và chung kết) của giải sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 15-3. Saigon Heat từng nhiều lần vào bán kết nhưng chưa bao giờ được góp mặt vòng chung kết ABL. Nhưng lần này người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng sẽ có thêm trang sử mới bởi đội bóng của HLV Matt Van Pelt đang có phong độ tốt. Đội hình 12 cầu thủ giàu sức chiến đấu của “Ông 30” (biệt danh của Saigon Heat) có 3 ngoại binh, 1 cầu thủ gốc Việt và 6/8 cầu thủ còn lại là tuyển thủ Việt Nam. Đáng chú ý, bộ tứ trụ cột nhiều lần đại diện bóng rổ Việt ở đấu trường quốc tế đều đang sở hữu phong độ cao và đạt được những cột mốc ghi điểm ấn tượng. Cụ thể, trong những trận đấu cam go của Saigon Heat, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh từng ghi đến 13 điểm, Dư Minh An có 11 điểm. Trong khi đó, xạ thủ Võ Kim Bản và Trần Đăng Khoa còn có thống kê ấn tượng hơn với 14 điểm mỗi người. Trước nay, các cầu thủ Việt thường có số phút thi đấu hạn chế tại giải quốc tế khốc liệt, tràn ngập ngoại binh như ABL. Vì vậy, việc các tuyển thủ quốc gia được ra sân nhiều và ghi trên 10 điểm là điểm sáng của bóng rổ Việt Nam. Ngoài khả năng ghi điểm, trung phong cao nhất của tuyển Việt Nam là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (2,03m) cũng chứng tỏ sự trưởng thành trên mặt trận phòng ngự khi nhiều lần chặn bóng thành công trước các tay ném hàng đầu ở giải bóng rổ Đông Nam Á. Hai tuyển thủ trẻ sinh sau năm 2000 là Nguyễn Anh Kiệt và Nguyễn Phúc Vinh cũng đã có những điểm số đầu tiên tại ABL. Đặc biệt “báo đen” Anh Kiệt còn lập nên dấu ấn sự nghiệp với một “double-double” (2 chỉ số cơ bản hơn 10) với 13 điểm và 13 lần bắt bóng. Việc Saigon Heat vào bán kết ABL là tin vui không chỉ với người hâm mộ “Ông 30” mà còn với tuyển bóng rổ Việt Nam. Điều này do các tuyển thủ đang vào độ chín của sự nghiệp nhờ được thi đấu ở loạt trận cầu đỉnh cao, giàu chuyên môn. Đây cũng là bước đệm hoàn hảo cho các tuyển thủ trước khi tham dự SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5. Ngoài ra, để chuẩn bị cho SEA Games, các tuyển thủ quốc gia còn có cơ hội trui rèn tại VBA 3×3 Prime 2023 chuẩn bị diễn ra vào cuối tháng 3 tới.