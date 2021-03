Trung Quốc phê chuẩn vắc xin COVID-19 thứ 5, làm từ buồng trứng chuột hamster

Một trung tâm tiêm vắc xin tại Bắc Kinh (ảnh chụp tháng 2-2021) – Ảnh: EPA

Theo báo New York Times, loại vắc xin này do Công ty Sinh dược học Zhifei Longcom An Huy (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.,Ltd) phát triển.

Nhóm nghiên cứu phát triển vắc xin do nhà nghiên cứu miễn dịch học George Gao phụ trách. Ông George Gao cũng là giám đốc của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung Quốc.

Thông cáo ngày 16-3 của Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết loại vắc xin ngừa COVID-19 này đã được cấp phép dùng khẩn cấp từ ngày 10-3.

Mặc dù là loại vắc xin thứ 5 được phê chuẩn, nhưng đây là vắc xin COVID-19 thứ tư được Trung Quốc cấp phép dùng khẩn cấp sau hai loại trước đó của hãng Sinopharm (công ty nhà nước) và một loại của hãng Sinovac (công ty tư nhân).

Tuy nhiên chưa có công ty hay viện nghiên cứu nào tham gia phát triển loại vắc xin COVID-19 vừa được cấp phép này công bố các dữ liệu về kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với 29.000 tình nguyện viên đã được thực hiện tại Trung Quốc, Ecuador, Indonesia, Pakistan và Uzbekistan.

Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho rằng quy trình sản xuất vắc xin này có thể dễ dàng nhân rộng quy mô tại Trung Quốc và nơi khác, đồng thời vắc xin này rất dễ vận chuyển, bảo quản.

Theo D. KIM THOA