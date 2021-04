Để có thể dễ dàng đưa hàng lậu qua cửa khẩu Chi Ma, ông trùm đường dây buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc khai đã chi cho lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu 2 tỉ và ‘bôi trơn’ công chức của nhiều cơ quan chức năng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn..

Chu Bá Toàn (áo khoác đen) tại cơ quan điều tra – Ảnh: GIANG LONG

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh thành.

Ngoài việc đề nghị truy tố ông trùm đường dây buôn lậu Lâm Đình Hưng – giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc – và 18 người khác về tội buôn lậu, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn – phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, và Hoàng Thanh Sơn – công chức đội nghiệp vụ hải quan – về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, C03 cho biết đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra lời khai của Hưng về việc hối lộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu và nhiều công chức khác.

“Bôi trơn” để dễ lưu thông hàng lậu

Kết quả điều tra xác định từ tháng 5 đến tháng 12-2019, nhóm đã thực hiện hành vi buôn lậu với số hàng bị thu giữ trong quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp là gần 145.000kg thuốc bắc, có tổng giá trị định giá là 12 tỉ đồng.

Nhóm cũng đã vận chuyển 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển là hơn 59 tỉ.

Trần Văn Quang được Hưng thuê làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Quang còn điều cửu vạn bốc vác, chỉ đạo một số người lái xe tải chở hàng thuốc bắc từ cửa khẩu về kho…

Ngoài ra Hưng còn đưa tiền cho Quang để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Hưng cũng khai đã trực tiếp và chỉ đạo Quang chi tiền cho các cán bộ tại nhiều cơ quan chức năng có liên quan ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội.

Kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại của Trần Văn Quang thể hiện từ ngày 25-3 đến 30-11-2019, hai người này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ.

Ngày 30-7-2019, Hưng đưa cho Toàn và ông Hoàng Văn Quân, khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, 300 triệu đồng.

Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang. Tuy nhiên bị can không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên nên chưa đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận hối lộ của “ông trùm” đường dây buôn lậu.

Toàn chỉ thừa nhận nhiều lần liên lạc với Lâm Đình Hưng và Trần Văn Quang với mục đích trao đổi vướng mắc thủ tục.

Do thời hạn điều tra đã hết và để tránh bỏ lọt tội phạm, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ việc về hành vi có dấu hiệu tội nhận hối lộ của Chu Bá Toàn để điều tra, xử lý sau.

Thuốc bắc được giấu trong xe chở nông sản dễ dàng đưa qua cửa khẩu vào Việt Nam – Ảnh: Công an cung cấp

Chi cục trưởng hải quan nhận 1,2 tỉ… để chung mua đất?

Tài liệu thu thập được từ máy tính xách tay của Lâm Đình Hưng thể hiện từ ngày 24-1 đến ngày 8-11-2019, Hưng đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân – khi đó là chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số tiền hơn 1,2 tỉ.

Trong đó, 500 triệu được ghi nội dung “đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và số tiền 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”.

Ông Quân khai có nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông.

Với số tiền trên, ông Quân đã dùng 1 tỉ 250 triệu mua đất của 5 hộ dân tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Còn lại 250 triệu đồng ông Quân vẫn đang quản lý. Đối với những số tiền khác theo ghi chép tại máy tính của trùm buôn lậu thì ông Quân không thừa nhận.

Hiện nay ông Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của Lâm Đình Hưng.

Ngoài lời khai đưa tiền cho ông Quân như trên, Hưng và Quang còn khai đưa tiền cho hàng loạt công chức hải quan gồm: Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Lê Thanh Hải, Trần Hải Âu, Nguyễn Văn Quang, Chu Văn Điện từ 1-2 triệu trong quá trình làm thủ tục đăng ký nhập cảnh, mở tờ khai hải quan.

Tuy nhiên các công chức này không thừa nhận việc nhận tiền như lời khai trên. Tài liệu điều tra liên quan đến việc đưa nhận tiền chỉ là tài liệu một chiều, ngoài ra không thu thập được tài liệu nào khác để xác định việc này.

Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, C03 đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng đã có văn bản gửi Cục Hải quan Lạng Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma có biện pháp xử lý nghiêm để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm khác.

