Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu gần 60kg

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh do Nguyễn Thị Kim Hương, biệt danh ‘Hương Mẩu’, cầm đầu, thu giữ 58,66kg. Hương Mẩu và một trong số đàn em bị bắt giữ – Ảnh: Công an cung cấp

Một nghi phạm và tang vật trong đường dây ma túy bị bắt giữ – Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Nhự Lý (29 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng 6 người khác để điều tra về đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Theo điều tra, ngày 26-3, cảnh sát bắt quả tang Đinh Văn Thành (27 tuổi, ở Hà Nội) cùng 2 đàn em Nguyễn Thành Đức và Ngô Duy Dương vận chuyển hơn 31kg ma túy tại tầng hầm của tòa chung cư cao cấp trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhóm này khai được một cô gái có biệt danh “Mèo”, quê Nghệ An, thuê vận chuyển ma t úy ra Hà Nội giao cho Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương Mẩu, 36 tuổi, ở quận Long Biên). Sau đó, Hương bị công an bắt giữ tại nhà riêng trong tòa cao ốc ở phường Ngọc Lâm. Khám xét nơi ở của Hương, cảnh sát thu giữ thêm hàng trăm gram ma túy các loại. Từ lời khai của Hương và đàn em, cảnh sát xác định người có biệt danh “Mèo” là Nguyễn Nhự Lý. Tuy nhiên, nghi phạm này đã bỏ trốn ngay khi những người liên quan bị phát giác. Sau quá trình theo dõi và mật phục, ngày 30-3, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Nhự Lý tại tòa chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Thời điểm khám xét căn hộ của Lý, công an thu giữ hơn 26kg ma túy.Thượng tá Phạm Quỳnh, phó trưởng phòng PC04, đánh giá đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó, Hương là nghi phạm cầm đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán… “Nhóm này liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em. Để tránh sự phát hiện của công an, các nghi phạm còn thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy. Ngoài ra, việc các nghi phạm trú tại các khu chung cư cao cấp, có sự quản lý ra vào chặt chẽ cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn”, thượng tá Quỳnh cho biết. Theo công an, Lý còn là nghi phạm bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 5-2016 do vận chuyển ma túy. Theo DANH TRỌNG (TUOITRE ONLINE) https://tuoitre.vn/triet-pha-duong-day-buon-ma-tuy-lien-tinh-thu-gan-60kg-20210407112432105.htm598 views