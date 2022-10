Triệt phá 2 đường dây làm giả CCCD gắn chip

Trước đó, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Thủ Đức phát hiện 2 nhóm làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan Nhà nước và lên kế hoạch triệt phá.

Ngày 28-9, bằng nghiệp vụ, công an đã triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1981, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Nam (sinh năm 1991, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Duy Linh (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Bình Định) thực hiện. Trong đó, Duy là đối tượng bị Công an huyện Nhà Bè, TPHCM truy nã về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nhóm đối tượng gồm: Duy – Nam – Linh (từ trái qua phải)

Qua điều tra, công an xác định, Duy biết bị truy nã nên dùng CMND giả để thuê căn nhà ở TP Thủ Đức (TPHCM). Sau đó, Duy nảy sinh ý định làm giả bằng tốt nghiệp, các loại tài liệu, giấy tờ khác cho những người có nhu cầu để lấy tiền.

Duy tự trang bị máy vi tính, máy in màu, máy photocopy để làm bằng giả. Duy thuê Nam và Linh giúp sức với tiền công 10.000.000 đồng/tháng để làm giả các tài liệu trên. Để tìm khách, Duy đăng thông tin nhận làm bằng cấp giả lên các trang mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu làm bằng cấp giả, Duy sẽ liên hệ, thỏa thuận giá cả 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng tùy loại.

Tùy loại giấy tờ khách yêu cầu, nhóm sẽ lên mạng tải các phôi tương ứng rồi điền thông tin khách hàng vào. Ngoài ra, nhóm này còn tinh vi tạo mẫu con dấu rồi in ra và dùng máy chiếu, keo nhựa trong suốt khắc thành mặt dấu mộc và lên mạng tìm mẫu chữ ký của người có thẩm quyền cấp bằng tương ứng với từng thời gian.

Bằng cấp, giấy tờ được làm giả

Sau khi in ra, Duy quan sát chữ ký trên máy tính và trực tiếp ký giả vào phôi tạo thành bằng cấp hoàn chỉnh. Sau đó, Duy gửi bằng cấp đã làm giả cho khách hàng thông qua bưu điện hoặc shipper.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, phôi bằng và các giấy tờ mà nhóm này làm giả chưa kịp giao cho khách.

Trong vụ khác, ngày 29-9, Công an TP Thủ Đức xác định 3 nghi phạm là Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam); Võ Văn Tư (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Văn Triều (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bạc Liêu) tổ chức làm giả giấy tờ nên bắt giữ. Tại công an, Tư và Thái khai ở chung nhà trọ ở phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TPHCM).

\Nhóm đối tượng gồm: Triều – Thái – Tư (từ trái qua phải)

Do biết Tư giỏi về công nghệ photo, in ấn, Thái mang về một số máy móc, thiết bị dùng để làm giấy tờ giả. Sau đó, hai bên thỏa thuận nếu có khách sẽ làm và cùng chia tiền.

Để kiếm được nguồn khách, nhóm này tạo trang mạng và quảng cáo lên đó. Sau khi giấy tờ được làm giả xong, Tư và Thái sẽ thuê Triều đi giao các giấy tờ giả cho khách, với tiền công 100.000 đồng đến 300.000 đồng tùy theo nơi giao.

CCCD gắn chip được làm giả

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho việc in ấn cùng nhiều bộ giấy tờ, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và CCCD gắn chip giả.

Công an TP Thủ Đức cho biết, 2 đường dây này lên kế hoạch để làm giả CCCD gắn chip cho những người dân có nhu cầu làm nhanh, hoặc cho những người cần giấy tờ giả vào mục đích phi pháp.

Hiện nay, Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM đang nỗ lực tăng cường, hỗ trợ người dân làm CCCD gắn chip. Người dân khi có nhu cầu làm CCCD gắn chip hoặc các loại giấy tờ khác, thì phải liên hệ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tránh trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo hoặc vướng vào pháp luật…

CHÍ THẠCH

https://www.sggp.org.vn/triet-pha-2-duong-day-lam-gia-cccd-gan-chip-846349.html