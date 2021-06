TPHCM và Bắc Giang tiếp tục có 2 ca tử vong liên quan dịch Covid-19

Ca tử vong thứ 68 là BN 6.891 (nữ, 86 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang). Ngày 25-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Ngày 29-5, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhiều, sốt dao động 37,2 -39 độ C, thở oxy Sp O2 94%, viêm phổi và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Ngày 4-6, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh, kháng virus, kháng đông. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia, được điều trị tích cực, nhưng do bệnh quá nặng, bệnh nhân cao tuổi, diễn biến xấu dần, nên không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong ngày 20-6. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, ARDS, suy đa tạng, viêm phổi do Covid-19 trên bệnh nhân suy tim, lão suy.

Các bác sĩ điều trị tích cực cho một bệnh nhân Covid-19 nặng

Ca tử vong thứ 69 là BN 12.007 (nữ, 67 tuổi, ở quận Bình Chánh, TPHCM) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đang điều trị thuốc tại địa phương (không rõ loại), hội chứng cushing do dùng thuốc nam giảm đau nhiều năm.

Ngày 15-6, bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển nhập viện Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi. Từ ngày 16-6, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lâm sàng viêm phổi, chụp X-quang phổi tổn thương thâm nhiễm đáy phổi 2 bên, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân được điều trị tích cực, thở máy qua nội khí quản, kháng sinh, kháng virus, thuốc điều chỉnh vận mạch, nhưng tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu dần, trên nền cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng, sức đề kháng kém, bệnh nhân tử vong lúc 1 giờ 30’ ngày 21-6. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do Covid-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing.

