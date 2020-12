Vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra 2 trận đấu sớm vào chiều tối 1-12, cả 2 ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa này là TPHCM I và Hà Nội I cùng ra sân và đều giành trọn 3 điểm.

Lấn lướt hơn về lực lượng so với TPHCM II, Hà Nội I đã sớm giải quyết trận đấu ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng Thủ đô có bàn mở điểm ở phút 28. Bóng tìm đến Hải Yến sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của TPHCM II và tiền đạo này nhanh chân dứt điểm gọn gàng để làm tung mành lưới của đối thủ.

Phút 41, đội Hà Nội I có bàn thắng nhân đôi cách biệt, lần này cũng do công của Hải Yến khi thực hiện quả đá phạt trước vòng 16m50 đưa bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Ngọc Phượng bó tay.

Dẫn trước 2-0 đi kèm với thế trận an toàn, HLV Nguyễn Anh Tuấn lần lượt rút nhiều trụ cột như Hải Yến, Van Sự và Thúy An rời sân nhằm giữ sức cho trận quyết đấu với đội đầu bảng TPHCM I ở lượt tiếp theo. Dù vậy họ vẫn ghi thêm 2 bàn trong hiệp đấu còn lại do công Bùi Thị Trang và Biện Thị Hằng để ấn định chiến thắng 4-0.

Hà Nội I tiếp tục áp sát ngôi đầu sau chiến thắng 4-0 trước TPHCM II Trong khi đó ở trận còn lại, Hà Nội II đã gây nhiều khó khăn cho các cô gái TPHCM I và chỉ chịu thua với tỷ số khít khao. Dù thi đấu ép sân trong hầu hết thời gian của trận đấu, nhưng phải đên phút 76 đội chủ nhà mới ghi bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Tuyết Ngân từ cú sút cận thành.

Một trận đấu đầy khó khăn của TPHCM I nhưng quan trọng hơn nhà vô địch đã giành trọn 3 điểm để nắm quyền tự quyết cho trận đấu với đối trọng Hà Nội I Watabe ở vòng tới. Trận đấu ấy cũng mang tính chất như trận chung kết sớm.

Theo CAO TƯỜNG

https://thethao.sggp.org.vn/tphcm-i-va-ha-noi-i-cung-san-sang-cho-tran-chung-ket-700745.html