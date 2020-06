Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở này đã đề xuất UBND TP lùi thời gian tựu trường cho hơn 1,7 triệu học sinh TP đến ngày 1-9, khai giảng ngày 5-9. 

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh trường học trên cả nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Những năm học trước, học sinh TP tựu trường trước 2 tuần so với ngày khai giảng, tức khoảng giữa tháng 8.

Theo khung thời gian năm học, các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8, tổ chức khai giảng ngày 5-9 và kết thúc năm học trước 31-5. Tuy nhiên, năm nay do tác động của dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học 2019-2020 đã bị lùi tới ngày 15-7, trễ hơn một tháng rưỡi so với kế hoạch trước đó. Vì vậy, Bộ GD-ĐT cân nhắc phương án lùi thời gian tựu trường cho học sinh sớm nhất từ ngày 1-8 sang ngày 15-8 để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh

Tại TPHCM, thời gian hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 của các khối giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 11-7. Thời gian kết thúc năm học của tất cả khối trước ngày 15-7, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7.

Theo THU TÂM https://www.sggp.org.vn/tphcm-du-kien-hoc-sinh-tuu-truong-vao-ngay-19-669219.html