TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19: Tự nguyện, đồng ý mới tiêm

Trưởng Ban Tuyên giáo TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (bìa trái) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo sáng 3-8 – Ảnh: THẢO LÊ

Sáng nay 3-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết hiện nay 1 triệu liều vắc xin Sinopharm mới về TP.HCM. Đây là lượng vắc xin được nhà tài trợ tặng cho TP.HCM.

Hiện theo quy định của Bộ Y tế, đơn vị nhập khẩu đã gửi các cơ quan chức năng kiểm định đúng quy trình lô vắc xin này. Sau đó, TP sẽ phân bổ tổ chức tiêm.

Ông Đức cho biết TP tổ chức tiêm vắc xin trên tinh thần tự nguyện, những người đồng ý tiêm sẽ được tiêm.

Theo ông Đức, những ngày qua ông nhận được tin nhắn hỏi về việc có bắt buộc người dân tiêm vắc xin. Tại cuộc họp, ông Đức khẳng định chủ trương lâu nay của cả nước là tiêm miễn phí và tự nguyện cho toàn dân.

Các loại vắc xin được tiêm phải đáp ứng hai yêu cầu là được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp và được Việt Nam cấp phép sử dụng.

Ông Dương Anh Đức cũng cho biết, tính đến tối 2-8, theo thống kê chưa đầy đủ, TP.HCM đã tiêm được 920.329 liều vắc xin phòng COVID-19. Như vậy TP đã cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 5 với mục tiêu trên 900.000 liều trong vòng 10 ngày tiêm (tính từ ngày 22-7).

Từ hôm nay 3-8, TP.HCM bước vào đợt 6 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. Cũng theo ông Đức, trong đợt 5 có 1.039 người có phản ứng sau tiêm. Tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ và được xử lý ổn định, không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vắc xin Sinopharm đang trong quá trình được Bộ Y tế kiểm định độ an toàn nên không đưa vào tiêm trong đợt này. Nếu kiểm định an toàn sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy trình như các vắc xin khác.

Nói cụ thể hơn về đợt 6 tiêm vắc xin, ông Dương Anh Đức cho biết đợt tiêm thứ 6 sẽ rất đặc biệt, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8-2021 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Nếu như cung cấp vắc xin đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, TP.HCM sẽ cố gắng đạt mục tiêu những người đủ 18 tuổi trở lên sẽ cơ bản được tiêm.

Theo ông Đức, TP.HCM đã gửi văn bản đề xuất với Chính phủ, Bộ Y tế, trong đó đề xuất tháng 8 cấp cho TP.HCM khoảng 5-5,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.

Hiện theo thống kê, người từ 18 tuổi trở lên TP.HCM có khoảng 7 triệu người. TP đã tiêm được 2 triệu liều. Mặt khác, có khoảng 800.000 người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca trước ngày 30-6-2021 cần phải tiêm mũi 2 vào cuối tháng 8 và khoảng 25.000 người tiêm mũi 1 vắc xin Moderna trước 31-7-2021 cần phải tiêm mũi 2 vào tuần cuối tháng 8. Do vậy, tổng số cả mũi 1 và mũi 2 TP cần có khoảng 5,5 triệu liều.

Nói về năng lực tổ chức tiêm, ông Đức cho biết hiện nay Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương huy động tất cả các nguồn lực, bao gồm y tế công lẫn tư, quân đội của các tỉnh hỗ trợ. Hiện riêng nguồn TP đảm bảo được 1.200 đội tiêm và với quy trình hiện nay công suất đạt 250 người/đội/ngày. Như vậy riêng các đội tiêm của TP sẽ đạt 300.000 mũi/ngày.

“Nếu được cung cấp đủ vắc xin và đúng tiến độ đề xuất, TP sẽ đảm bảo tiêm đúng mục tiêu đợt 6 này. Ngoài ra chúng ta còn những nguồn lực khác sẵn sàng để hỗ trợ, do vậy nếu được phân bổ nguồn vắc xin dồi dào hơn, TP có thể đẩy tiến độ tiêm lên hơn 350.000 mũi/ngày”, ông Đức nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống y tế tư nhân cùng tham gia vào tiêm vắc xin

Thông tin thêm về việc một số đơn vị tư nhân đề xuất được tự mua vắc xin, Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết cá nhân ông đã ký nhiều văn bản hỗ trợ cho các đơn vị tự tìm mua vắc xin về tiêm cho người dân, số lượng đơn vị không dưới 100 đầu mối.

Nhưng ông Đức cũng cho hay, thực sự việc tìm mua vắc xin rất khó. Tương tự việc Bệnh viện Pháp – Việt đề xuất tự mua vắc xin, ông Đức cho hay từ phía TP nếu hỗ trợ được gì để bệnh viện mang vắc xin về, TP sẽ hỗ trợ hết sức.

Ngoài ra, TP cũng giao nhiệm vụ cho toàn bộ hệ thống y tế tư nhân cùng tham gia vào tiêm vắc xin cho người dân TP.

Cố gắng chuyển nhanh F0 trở nặng lên tuyến trên

Trao đổi về việc hạn chế ca tử vong, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết ngoài việc tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân ở tầng 5 điều trị (điều trị bệnh nhân COVID-19 nguy kịch), TP cũng tập trung triển khai đội vận chuyển các ca bệnh ở các tầng điều trị khác, từ tầng 1 đến tầng 4.

Trong đó cố gắng vận chuyển nhanh các ca F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà hoặc các F1 đang điều trị tại tầng 1 là các quận, huyện nhưng trở nặng lên trên, từ đó giải bài toán điều trị được ngay cho các bệnh nhân.

Ông Nam cho biết cách đây một ngày, một doanh nghiệp đã trao cho TP 400 bình oxy trang bị trên các xe taxi để tạo điều kiện cho bệnh nhân được thở oxy trong quá trình chuyển đến bệnh viện.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã hỗ trợ, đưa vào TP.HCM nhiều bác sĩ hồi sức cấp cứu điều trị cho bệnh nhân diễn biến nặng.

TP quyết tâm sớm nhất để đạt miễn dịch cộng đồng

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi xác định vắc xin là một trong những điều kiện quyết định, quan trọng để TP đạt được tình trạng bình thường mới. Ngoài nguồn vắc xin phân bổ, TP chủ động xin chủ trương cho phép TP bằng nguồn lực vận động, ngân sách chủ động tìm kiếm các nguồn vắc xin.

UBND TP đã làm việc, ký hàng trăm ghi nhớ cam kết về cung ứng vắc xin phòng COVID-19 nhưng đến nay, ngoài nguồn vắc xin được trung uơng cấp, TP chưa nhận liều nào từ nguồn chủ động này.

Theo ông Mãi, cho đến nay, sau 15 đợt cấp, nhận và triển khai tiêm vắc xin, TP nhận 4 loại vắc xin các loại. Các loại vắc xin này đã được WHO cho phép lưu hành và được Bộ Y tế phê duyệt cho phép sử dụng ở Việt Nam.

Đến ngày 1-8, TP đã nhận trên 2,5 triệu liều các loại và đã triển khai tiêm theo nguyên tắc minh bạch, tự nguyện. Về chất lượng, đến nay có thể đánh giá đảm bảo an toàn, tiến độ ngày càng nhanh hơn do cải tiến, rút kinh nghệm, cải thiện năng lực tiêm.

Nói về 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh đã về TP.HCM, hiện Bộ Y tế đang kiểm định độ an toàn, nếu được phép lưu hành TP sẽ đưa vào kế hoạch tiêm như các loại khác trên tinh thần minh bạch, tự nguyện.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh TP đạt mục tiêu tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Do vậy, TP đang tổ chức lại và huy động các nguồn lực phấn đấu 300.000 liều/ngày.

Trong tháng 8 nếu đảm bảo nguồn cung, TP sẽ cố gắng tiêm để đạt được tỉ lệ miễn dịch cộng đồng 70-80% dân số trên 18 tuổi.

“TP đã sẵn sàng phối hợp công tư, phân quyền về cho quận huyện chủ động hơn. Với năng lực này, TP đang tiếp tục gửi đề xuất trung ương tiếp tục phân bổ 5 triệu – 5,5 triệu liều để quyết tâm sớm nhất đạt miễn dịch cộng đồng”, ông Mãi cho hay. Cam kết không để bà con ở lại TP.HCM thiếu đói Liên quan đến vấn đề người dân rời TP.HCM về quê, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đến ngày 20-7, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn, trong đó có chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh thành trực thuộc trung ương, nhất là địa phương đang giãn cách xã hội tăng cường quản lý người dân, hạn chế tối đa người dân di chuyển ra khỏi địa phương… Theo tinh thần này, từ giữa tháng 7, TP đã nhận được đề nghị của các địa phương về việc đưa người dân về quê. Qua đó, TP đã tổ chức đưa 7.023 người từ TP.HCM về các địa phương. Theo ông Đức, gần đây có diễn ra tình trạng người dân tự ý về quê bằng xe máy gây ra những vấn đề mất an toàn phòng, chống dịch. UBND TP.HCM đã có công văn gửi các tỉnh thành để phối hợp chặt chẽ đưa người dân có nguyện vọng về quê. Bên cạnh đó, ông Đức cho rằng TP sẽ nỗ lực, tạo mọi điều kiện cho người dân các địa phương lưu trú tại TP duy trì cuộc sống, có điều kiện sống tốt nhất có thể. Phó chủ tịch UBND TP mong bà con không di chuyển tự phát về quê. Hiện nay các địa phương khác cũng đang thực hiện chỉ thị 16, việc bà con di chuyển sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính mình. “Người dân cần hết sức bình tĩnh, TP cam kết tạo điều kiện, hỗ trợ cho bà con trong thời gian ở TP”, ông Dương Anh Đức nói. Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi, trong thời điểm các địa phương đồng loạt thực hiện chỉ thỉ 16, việc hàng triệu người di chuyển về quê sẽ gây khó khăn trong việc đón nhận. Đồng thời, việc này sẽ gây áp lực lớn cho công tác phòng, chống dịch của TP và các địa phương. Do đó, ông Mãi đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm ở lại TP. “TP sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo chăm lo cho bà con khi lưu trú tại TP, chúng tôi cam kết không để bà con thiếu đói”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ông Mãi cho biết TP cũng đã có chỉ đạo đến các địa phương, các tổ chức nắm bắt các đối tượng cần hỗ trợ, huy động tất cả nguồn lực, tổ chức các đội ngũ thông qua tổng đài để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Theo ông Mãi, gói hỗ trợ người dân theo nghị quyết 09 hiện nay có nhiều nhóm đối tượng chưa được hỗ trợ. TP cũng đã yêu cầu các xã, phường, thị trấn nắm bắt các nhóm đối tượng như lao động, sinh viên, người khó khăn… trú trên địa bàn không có thu nhập để hỗ trợ. “Tất cả bà con sẽ được thống kê, được hỗ trợ”, ông Phan Văn Mãi nói.

Tại cuộc họp, ông Lê Hoài Nam – phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM – cho biết trong 3.234 thí sinh không thi đợt 1 gồm các thí sinh khối THPT thường xuyên và thí sinh tự do. TP sẽ có 2.044 thí sinh đủ điều kiện đặc cách, các thí sinh tự do không phải đặc cách vì các học sinh này đã tốt nghiệp rồi.

theo Tiến Long – Thảo Lê (tuoitre online) https://tuoitre.vn/tp-hcm-tiem-vac-xin-covid-19-tu-nguyen-dong-y-moi-tiem-20210803102657653.htm