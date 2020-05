Ngày 14 và 15-5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C – Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới, trong hai ngày 14 và 15-5 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Tại TP.HCM, theo trang dự báo Weatheronline, trong ngày 14-5 chỉ số tia UV tại thành phố ở mức 11 – mức nguy cơ cao, theo đó người dân có thể bị bỏng da sau 10 phút nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không có gì che chắn, nguy cơ tổn hại da rất cao, có thể bị rối loạn thị giác nếu phơi nắng lâu…

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại, từ ngày 14-5, nắng nóng xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ.

Từ ngày 15-5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở phía Đông Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Theo M.ANH