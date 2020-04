Học sinh tại TP.HCM sẽ trở lại trường vào các thời điểm khác nhau tùy theo từng khối lớp, sớm nhất là lớp 9 và lớp 12 – bắt đầu từ ngày 4-5, muộn nhất là các lớp mầm non – bắt đầu từ 18-5 đến 1-6 tùy theo khối lớp.

UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc đi học của học sinh – sinh viên trên địa bàn TP. Theo đó, chủ tịch UBND TP chấp thuận về chủ trương đối với lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và nghề nghiệp trên địa bàn theo đề xuất của Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH.

Thời gian nhập học bắt đầu từ 4-5, được phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Phương án học sinh đi học trở lại của Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP:

Sớm nhất là 5-5 và muộn nhất là 1-6-2020

Học sinh Trung học phổ thông

Lớp 12: Ngày 4-5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5-5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 10 và 11: Ngày 8-5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11-5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Trung học cơ sở

Lớp 9: Ngày 4-5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5-5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8-5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11-5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Tiểu học

Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều) Ngày 8-5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11-5 (thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Lớp1, 2 và 3: Ngày 11-5 (thứ Hai): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12-5 (thứ Ba): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Mầm non

Ngày 18-5, Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 25-5, Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 1-6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Chủ tịch UBND TP giao cho Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại. Trong đó phải có hướng dẫn các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,…) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Trước khi cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu: Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường trên địa bàn thành phố: Trong đó, các trường tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan; báo cáo kết quả về Sở hoặc Phòng giáo dục đào tạo quận/huyện (theo phân cấp quản lí) và cơ quan y tế địa phương chậm nhất là ngày 29-4-2020.

Sở Giáo dục – đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo quận/huyện phối hợp với ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục có khả năng lây nhiệm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Hoàn thành trước ngày học sinh đi học trở lại. Phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường Công lập theo Nghị quyết của HĐND TP.

Giao đầu mới tiếp nhận và phân phối khẩu trang cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Hạn chót để các trường nhận khẩu trang là ngày 2-5- 2020; đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên các em đến trường.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến…

Ngày 28-4, bà H’Yim Kdoh – phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – đã ký văn bản đồng ý cho học sinh từ bậc mầm non, tiểu học và các khối 6,7,8 và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục khác đi học trở lại từ ngày 4-5. Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cho học sinh khối 9 và THPT đi học lại từ 27-4.Chiều 28-4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn cho học sinh trở lại trường lớp sau thời gian dài nghỉ học chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 4-5, học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, học viên tại các cơ sở giáo dục và sinh các trường CĐ, ĐH đi học trở lại. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Và trước mắt, tỉnh này yêu cầu tạm ngưng tổ chức bán trú trong các trường học. Các trường chuyên biệt có nội trú, sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn cho nhà trường thực hiện đảm bảo an toàn cho mọi người.Ngày 28-4, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho học sinh, học viên, sinh viên từ cấp THCS đến ĐH, học viên các trường nghề, trung tâm trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 4-5. Trẻ mẫu giáo (từ 5 tuổi trở lên) đến học sinh khối tiểu học sẽ trở lại trường sau đó 1 tuần (ngày 11-5). Còn các nhóm trẻ còn lại đi học sau đó 2 tuần (18-5).

Theo HOÀNG HƯƠNG – THẢO THƯƠNG – MAI HƯƠNG