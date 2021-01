Ngày 12-1, Công an TPHCM đã thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khởi nơi cư trú với nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines về về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.