Tổng bí thư: Chiến sĩ công an phải giữ mình thật trong sạch, không bị cám dỗ danh lợi tầm thường

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ – Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 6-3, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Đây là dịp để lực lượng Công an nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử 75 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Công an – Ảnh: DANH TRỌNG

Kim chỉ nam trong hoạt động của Công an nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân.

“Sáu điều Bác Hồ nói rất giản dị, rất mộc mạc, song sâu sắc, thực sự là kim chỉ nam trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Đây là dịp cán bộ chiến sĩ tự soi, tự sửa lại mình xem đã làm đúng lời căn dặn của Bác Hồ hay chưa”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, nhìn lại chặng đường 75 năm qua, cơ bản đánh giá Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc và thực hiện, học tập tốt Sáu điều Bác Hồ dạy.

Qua đó đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện phẩm chất anh hùng, kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Từ đó, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đóng góp quan trọng vào bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động đánh giá, phân tích tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương đường lối… xử lý nhiều vùng kích động chống đối, không để lan rộng kéo dài.

Công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao, chất lượng điều tra, phá án ngày càng được tăng lên. Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc – Ảnh: DANH TRỌNG

Tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu dự báo thời gian tới tình hình khu vực và thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, đặt ra những yêu cầu mới nặng nề hơn với lực lượng Công an nhân dân, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hơn.

Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Sáu điều Bác Hồ dạy, “học tập không ngừng, học tập nữa học tập mãi”. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn và nhất là không được mất cảnh giác.

“Không chỉ học thuộc lòng, học vẹt để rồi không hiểu hết mà cần hiểu sâu xa. Mỗi cán bộ Công an nhân dân phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện và nỗ lực cao nhất để học theo lời Bác Hồ dạy, phải cần, kiệm, liêm, chính”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư cũng cho rằng mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân.

“Phải coi đây là việc làm thường xuyên, luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ mình cho thật trong sạch, vững vàng để không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm, không bị cám dỗ về những danh lợi tầm thường…”, Tổng bí thư nói.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải quyết tâm thực hiện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện bằng hành động cụ thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cần quyết tâm hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ quốc gia. Công an nhân dân cần gương mẫu đi đầu trong chỉnh đốn Đảng.

“Tôi vẫn thường nói quân đội và công an là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh của một con chim để bảo vệ đất nước. Còn Đảng là còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, Tổng bí thư nói.

Cách đây 75 năm, vào ngày 11-3-1948, trong thư gửi ông Hoàng Mai – giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.