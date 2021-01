“Đâu có đi tàu bao giờ đâu biết giá vé bao nhiêu. Nhận được vé mừng phát khóc. Hai đứa con ngoài quê đang mong mẹ từng ngày”, chị Trần Thị Sen (35 tuổi, quê Nghệ An) không giấu nỗi vui mừng khi được trao tấm vé tàu về tết.

Anh Hoàng Thanh Tùng (quê Nghệ An) và anh Phạm Khắc Duyệt (quê Nghệ An) – Công ty Vietnam Top Vision Industry – nhận được tấm vé máy bay về quê đón tết do có thành tích lao động tốt nhiều năm liền – Ảnh: VŨ THỦY

Với chương trình Tấm vé nghĩa tình, nhiều lao động có điều kiện khó khăn đã được về quê đón tết – Ảnh: VŨ THỦY

Với không ít con em công nhân, đây sẽ là lần đầu tiên các em được về quê đón tết – Ảnh: VŨ THỦY Theo VŨ THỦY

Chị là 1 trong 205 công nhân đã được nhận vé tàu miễn phí về quê đón tết trong chương trình Tấm vé nghĩa tình tối 26-1 tại Khu chế xuất Linh Trung 1 do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức (quận Thủ Đức). Với những công nhân như chị Sen, “đầu năm đã phải lo để dành để cuối năm có tiền mua vé về với con” nên có vé xe, vé tàu là như đã nhìn thấy tết. “Làm công nhân không có điều kiện đưa con vô chăm nuôi, để con ở với ông bà nên tết có vay mượn cũng phải mua được vé về nhà với con. Năm nay dịch bệnh, công ty không có tăng ca nên lại càng khó khăn, nhận được vé càng thấy quý”, chị Sen kể. 7 công nhân, lao động khác lại may mắn nhận được vé máy bay, tấm vé mà đời công nhân nhiều người “chưa từng nghĩ có ngày nhận được”. Anh Phạm Khắc Duyệt (33 tuổi, quê Nghệ An) – công nhân Công ty Vietnam Top Vision Industry – đã 3 năm nay không về quê. Năm nay vợ anh nghỉ thai sản đã về quê trước nên nhà chỉ còn mình anh là lao động chính nuôi cả nhà 4 người. Cầm chiếc vé máy bay trong tay, anh hồ hởi: “Vợ chồng làm công nhân nuôi con nuôi cái, điều kiện không có nên thỉnh thoảng mới về quê ăn tết được. Năm nay tôi được đánh giá lao động tốt nên may mắn nhận được vé máy bay, được sớm về quê ăn tết với gia đình”.Chương trình Tấm vé nghĩa tình do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hằng năm để đưa công nhân về quê đón tết. Năm nay chương trình tổ chức Chuyến tàu mùa xuân cho 500 gia đình công nhân, đoàn viên công đoàn với gần 1.000 người, đồng thời trao vé xe cho hàng ngàn công nhân về quê đón tết. Tổng kinh phí chăm lo cho công nhân đón tết khoảng 194 tỉ đồng do công đoàn các cấp cùng doanh nghiệp chung tay đóng góp. Tại buổi trao vé xe tối 26-1, hơn 550 vé xe, 66 cặp vé gia đình và 2.500 phần quà tết cũng đã được trao tặng cho công nhân. Chia sẻ niềm vui với công nhân, người lao động, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao sự chăm lo của tổ chức công đoàn, sự chia sẻ của doanh nghiệp trong việc chăm lo tết cho người lao động. “Món quà tặng hôm nay tuy không lớn nhưng chứa đựng sự tri ân, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với anh chị em công nhân lao động, những người trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và TP.HCM nói chung”, phó bí thư chia sẻ.