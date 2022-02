Tin sáng 7-2: Dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, ca mới ở TP.HCM thấp nhất hơn 8 tháng qua

Bệnh viện điều trị COVID-19 – Ảnh: NAM TRẦN

Đây là những ngày TP.HCM có số ca COVID-19 mới thấp nhất hơn 8 tháng qua. Thời điểm TP.HCM còn theo đuổi chiến dịch “Zero COVID-19”, chỉ với vài ca cộng đồng cũng đã gây ra nhiều quan ngại lớn cho ngành y tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng căng thẳng khi số ca nhiễm mới mỗi ngày một leo thang. Ở những tháng cao điểm như tháng 7 và 8, TP đã ghi nhận hơn 10.000 ca mỗi ngày.

Cũng theo báo cáo này, TP.HCM chưa phát hiện thêm ca Omicron mới, vẫn duy trì 92 ca trong gần 2 tuần qua.

Trong cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP gần nhất (ngày 27-1), phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm cho biết TP cơ bản đã khống chế được biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà ở TP.HCM – Ảnh: DUYÊN PHAN

Ở phạm vi cả nước, Bộ Y tế cho biết mặc dù số ca mới ở một số tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vẫn khá cao, nhưng số tử vong đang giảm nhanh cho thấy những hiệu quả về điều trị, số ca chuyển nặng giảm. Ngày 6-2 cả nước chỉ ghi nhận 63 ca tử vong, là mức thấp nhất tính từ giữa tháng 11-2021 đến nay.

Bộ Y tế cho biết thời điểm 7h sáng ngày 7-2, cả nước còn 107.106 F0 đang được theo dõi, điều trị, trong đó có 40.468 được theo dõi, điều trị tại bệnh viện, bao gồm 2.087 ca nặng.

So với trung bình 7 ngày trước, số ca bệnh mới ghi nhận ngày 6-2 giảm 9,7%, số ca tử vong giảm 31,7%, số đang điều trị giảm 2,4 lần, số ca nặng giảm 29%. So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới ít hơn 31,5%, số tử vong thấp hơn 31,2%, số ca khỏi tăng 9,2%, số ca nặng, nguy kịch thấp hơn 31,6%.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Còn 10/63 tỉnh, thành tiêm mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi đạt từ 23% – dưới 80%

Đến chiều ngày 6-2, tức mùng 6 Tết, cả nước đã tiêm gần 182,2 triệu liều vắc xin COVID-19. Trong đó, ngày 5-2, tức mùng 5 Tết, cả nước tiêm 77.338 liều.

Hiện có 52/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi 2 cho người trên 18 tuổi trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi 2 ở độ tuổi này từ 82% – dưới 90%.

Đối với trẻ từ 12-17 tuổi có 38/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 15/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 80% – dưới 90% và 10/63 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 23% – dưới 80%.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, đặc biệt đối với biến chủng Omicron, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Trong đó chú trọng tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022. Đồng thời rà soát, tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót người nào chưa được tiêm và tiêm chưa đủ liều, bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Tiêm vắc xin ở Nghệ An – Ảnh: DOÃN HÒA

Cả nước không còn tỉnh thành vùng cam, đỏ

Thống kê của Bộ Y tế về cấp độ dịch đến ngày 6-2 cho thấy hiện có 41 địa phương đang ở mức “vùng xanh”; 22 tỉnh thành là vùng vàng, cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam, đỏ.

Đánh giá cấp độ dịch ở quy mô xã phường cũng cho thấy cả nước hiện cơ bản là vùng xanh với 7.784 xã, phường (73,4%) là vùng xanh; 2.234 xã, phường (22%) là vùng vàng.

Hiện chỉ còn 460 xã, phường là vùng cam, chiếm 4,3% và 26 xã, phường vùng đỏ, chiếm 0,2%.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành

– Ngày 6-2, Hà Nội ghi nhận 2.797 ca bệnh mới, trong đó có hơn 600 ca cộng đồng. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (191); Chương Mỹ (168); Đông Anh (160); Đống Đa (159); Long Biên (150); Gia Lâm (145). Từ ngày 29-4-2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 151.182 ca COVID-19.

Tới hết ngày 5-2, toàn TP có 51.055 ca đang điều trị, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có 156 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 173 ca. Các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3) đang điều trị 2.307 ca. Hiện toàn TP có 47.776 F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà, giảm hơn 1.500 ca so với hôm qua. Trong ngày hôm qua có 18 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ ngày 29-4-2021 đến nay là 744 người.



– Nghệ An từ 18h ngày 5-2 đến 6h ngày 6-2 ghi nhận 378 ca dương tính, trong đó có 61 ca cộng đồng, 317 ca được cách ly từ trước. Từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, ghi nhận 16.115 ca COVID-19. Toàn tỉnh có 13.169 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 46 bệnh nhân tử vong.

– Quảng Bình từ 6h ngày 5-2 đến 6h ngày 6-2 ghi nhận thêm 192 ca COVID-19, trong đó có 131 ca cộng đồng, 61 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh hiện có 1.222 ca đang điều trị tại nhà. Đến nay tổng số ca COVID-19 của Quảng Bình là 7.376 ca; tổng số ca khỏi là 5.898; số đang điều trị tại bệnh viện là 181 ca; có 9 người tử vong.

Ca COVID-19 tại các tỉnh miền Tây tiếp tục giảm sâu, dịch dần được kiểm soát

Ghi nhận ngày 5-2: Cà Mau thêm 87 ca COVID-19, có 156 người điều trị khỏi, không ghi nhận tử vong do COVID-19; Bến Tre thêm 82 – 85 người điều trị khỏi, trong ngày thêm một bệnh nhân tử vong; Hậu Giang thêm 64 ca – điều trị khỏi 175 ca, 4 bệnh nhân tử vong; Tiền Giang có 44 ca, 18 ca điều trị khỏi và thêm 3 bệnh nhân tử vong.

Bạc Liêu thêm 39 ca, 30 ca được xuất viện, trong ngày có 3 ca tử vong; Sóc Trăng thêm 38 ca và 3 bệnh nhân tử vong; Trà Vinh thêm 29 ca, không ca xuất viện và không ca tử vong; Vĩnh Long thêm 25 ca; 19 người xuất viện, 6 ca tử vong; Đồng Tháp thêm 19 ca, có 121 bệnh nhân nặng, rất nặng – 59 ca hoàn thành điều trị và 4 ca tử vong.

Cần Thơ thêm 10 ca, có 27 F0 xuất viện và một ca tử vong; An Giang từ ngày 31-1 (29 Tết) đến ngày 5-2 ghi nhận 35 ca COVID-19, 8 ca tử vong (giảm mạnh so với tuần trước đó). Tổng số ca COVID-19 ở An Giang ghi nhận từ ngày 15-4-2021 đến nay là 35.725 ca, có 1.308 ca tử vong.

Theo L.ANH – X.MAI – TTXVN