Tiếp tục đón 300 người dân Bình Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh vào ngày 7/8 tới đây

(binhthuan.gov.vn) Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh tại buổi làm việc nghe báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm về phương án đón người dân Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 1), diễn ra vào chiều 03/8/2021.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến đời sống của người dân trở nên khó khăn, trong đó có người dân là người Bình Thuận đang sinh sống và làm việc tại đây. Do đó, việc người dân có nguyện vọng trở về lại quê hương Bình Thuận là điều hoàn toàn chính đáng. Đáp ứng nguyện vọng của người dân, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đón người dân Bình Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Đây là trách nhiệm của tỉnh Bình Thuận đối với người dân tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công tác đưa người Bình Thuận đợt 1 đã có những thành công đáng kể, đáp ứng được phần nào nguyện vọng chính đáng của người dân. “UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trực tiếp tham gia đưa đón và trách nhiệm của các địa phương trong việc tiếp nhận người dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Trên cơ sở những thành công trong đợt 1 và ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, UBND tỉnh thống nhất sẽ tiếp tục đón người dân Bình Thuận hiện đang sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2) với số lượng 300 người. Thời gian triển khai thực hiện vào ngày 07/8/2021 tới đây.

Để công tác đón người dân Bình Thuận diễn ra an toàn, thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, hoàn thiện phương án đón người về. Trong đó, cần phải tính toán đến tình huống xét nghiệm nhanh phát hiện dương tính, phải bố trí xe chuyên dụng để vận chuyển các trường hợp F0 trở về địa phương một cách an toàn.

Trong đợt đưa đón lần này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải tính toán, bố trí phương án sử dụng xe tải để vận chuyển xe gắn máy của người dân về lại địa phương. Tuyệt đối không để người dân sử dụng xe mô tô, xe gắn máy di chuyển về Bình Thuận.

“Phải đảm bảo công tác đón người dân trở về, triển khai thực hiện cách ly tập trung một cách an toàn, chu đáo cho đến khi người dân trở về lại với gia đình”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh nêu rõ.

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 28/7/2021, tỉnh đã tiếp nhận 1.425 người dân đăng ký. Trong đó thuộc các đối tượng người dân đi khám, điều trị bệnh và người nuôi bệnh trở về: 65; Học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn, không có người thân tại thành phố Hồ Chí Minh: 785; Người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn: 575.

Trên cơ sở số lượng này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất ưu tiên cho 02 đối tượng đưa về trong đợt 1 là nhóm học sinh, sinh viên và nhóm người dân đi khám, điều trị bệnh. Sau khi rà soát, đã gửi lấy ý kiến xác nhận của UBND các huyện, thị xã, thành phố về hiện trạng người có hộ khẩu tại địa phương và xác nhận người dân có hoàn cảnh khó khăn, với số lượng 424 người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã căn cứ danh sách 424 người để lập danh sách 200 người theo đối tượng ưu tiên và thời gian đăng ký để tổ chức đưa về trong đợt 1.

Theo đánh giá của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, công tác đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương đã được triển khai thực hiện tốt.

Về mặt hạn chế, do đây là lần đầu tổ chức, thời gian triển khai gấp nên công tác chuẩn bị và phối hợp với các ngành tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân khi đi làm xét nghiệm COVID-19 để cấp giấy kết quả âm tính, đón xe từ nơi ở ra đến điểm đón còn khó khăn. Số lượng người dân trong danh sách được đưa về không đảm bảo theo số lượng đăng ký do nhiều nguyên nhân. Việc người dân thực hiện đăng ký nhưng lại tự về hoặc vì các lý do khác không thể về nhưng không kịp thời phản hồi thông tin, gây khó khăn, bị động trong việc rà soát danh sách, tổ chức đưa về./.

Hữu Tri (Cổng thông tin điện tử Bình Thuận) https://binhthuan.gov.vn/tin-tuc/tiep-tuc-don-300-nguoi-dan-binh-thuan-o-thanh-pho-ho-chi-minh-tro-ve-tinh-vao-ngay-7-8-toi-day-602837.html

