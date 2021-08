Tiêm vaccine Covid-19 cho thai phụ: Nhiều lợi ích hơn nguy cơ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng vaccine Covid-19 ở phụ nữ mang thai, khi lợi ích của việc tiêm chủng với phụ nữ mang thai lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn. Để giúp phụ nữ mang thai nhận biết, cần cung cấp thông tin cho họ về nguy cơ mắc Covid-19 trong thời kỳ mang thai, lợi ích của việc tiêm chủng và hạn chế hiện tại về số liệu an toàn ở phụ nữ mang thai. WHO không khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán mang thai trước khi tiêm chủng. WHO cũng không khuyến cáo trì hoãn việc mang thai hay đình chỉ thai nghén vì lý do tiêm phòng Covid-19.