Tiềm ẩn nguy cơ trong việc tích trữ xăng dầu

Nhiều vụ cháy, nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, gần đây, khi giá xăng dầu tăng cao đã dẫn đến việc nhiều người dân dùng can, thùng mua xăng về trữ sẵn trong nhà để dùng dần đã dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ mà không lường trước được hậu quả gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Đây là hành động rất nguy hiểm vì thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy, nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM. Ảnh: C.T Cụ thể, ngày 8-2-2020, ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà của ông N.V.V. (48 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định). Trong ít phút, ngọn lửa bùng phát do can xăng 12 lít ông V. để gần đó để bán lẻ. Người dân chạy tới dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, việc dập lửa bằng nước làm cho ngọn lửa có xăng càng bùng phát dữ dội. Khi phát hiện lửa cháy lan vào trong nhà, con của ông V. hoảng loạn, lùi vào phòng nhỏ bên trong, đóng cửa kín nên đã chết ngạt.

Nguyên nhân vụ cháy được công an xác định là do hệ thống điện nhà ông V. bị chập. Ngọn lửa phát ra từ điện gặp can xăng nên bùng cháy dữ dội. Nếu như lúc này có bình chữa cháy và biết sử dụng thì đám cháy đã được dập tắt ngay từ đầu, không lan to.

Và nếu như hiểu biết hơn về cách dập lửa thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Trong khi đó, cách nhà ông V. khoảng 5m là đống cát lớn của nhà kế bên đang dùng xây nhà nhưng đã không sử dụng để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy xe bồn chở xăng ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Hay vào sáng ngày 22-11-2018, xe bồn chở xăng chạy hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thì tông vào xe ba gác chở đá chạy cùng chiều. Sau đó, xe bồn mất lái, lao qua dải phân cách, phóng lên lề, tông sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện rồi lật nhào.

Vụ tai nạn làm xăng chảy tràn ra quốc lộ gây ra vụ hoả hoạn khiến 19 căn nhà bị thiêu rụi và 6 người thiệt mạng.

Trưởng Phòng PC07 cho biết, từ những vụ việc trên cho thấy hậu quả cháy, nổ từ xăng, dầu là vô cùng nghiêm trọng. Việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ, thiệt hại đến người và tài sản thì ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

Trường Phòng PC07, Công an TPHCM trao tận tay bình chữa cháy và cẩm nang hướng dẫn cho người dân. Ảnh: C.T

Xăng dầu là loại chất nguy hiểm gây cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt. Nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ. Đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Khi tồn chứa xăng, dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Không tích trữ xăng, dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, đơn vị đưa ra khuyến cáo là không tích trữ xăng, dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

Người dân dùng can nhựa mua xăng về dự trữ

Trường hợp cơ sở, hộ gia đình cần thiết tích trữ xăng dầu cần thì có biện pháp bảo quản an toàn. Phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở; Khu vực tồn chứa xăng, dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu.

Có biện pháp ngăn xăng dầu, tràn ra ngoài, cách xa nguồn sinh lửa (bếp đun, đốt rác…), nguồn nhiệt; Các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn…) trong khu vực chứa xăng dầu phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa…; Ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận được khu vực tồn chứa xăng dầu.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm kiểm tra PCCC-CNCH tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: C.T

Nếu như khi gặp đám cháy xăng dầu thì người dân cần hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết; Báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH theo số điện thoại 114, công an hoặc chính quyền nơi gần nhất; Sơ tán tài sản, phuy xăng dầu lân cận (nếu có) ra vị trí an toàn.

Không chữa cháy xăng dầu bằng nước. Dùng bình chữa cháy loại bọt, bột để dập tắt đám cháy. Dùng cát để đắp đê ngăn không cho chất cháy chảy loang. Dùng chăn chiên thấm nước phủ hoàn toàn bề mặt của đám cháy.

CHÍ THẠCH

