Thuốc trị COVID-19 miễn phí được rao bán giá 'cắt cổ'

T. đem đến 1 túi zip đựng 4 vỉ thuốc Molnupiravir bán với giá 8 triệu đồng – Ảnh: LÊ PHAN

Gần đây xuất hiện nhiều người rao bán trái phép các loại thuốc kháng virus như Molnupiravir, Favipiravir, Favimol… vốn được kiểm soát đặc biệt, được chỉ định miễn phí cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ.

Giao thuốc lúc… 3h sáng

Những ngày cuối tháng 11, khi TP.HCM chỉ còn 2.000 liều Molnupiravir và đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp bổ sung 100.000 liều thì trên mạng xã hội, một người đàn ông có tài khoản Facebook V.J. nhận cung cấp thuốc Molnupiravir 400mg với giá 1,2 triệu đồng/vỉ 10 viên, yêu cầu người mua phải đặt ít nhất 4 vỉ mới giao hàng.

Về nguồn gốc, người bán này nhiều lần khẳng định được tuồn ra từ một bệnh viện ở TP.HCM.

“Nói thẳng với chị, hàng này tuồn trong bệnh viện ra, nên đảm bảo uy tín. Hàng cấm bán ở ngoài, nên việc kiểm rất gắt gao” – người này nói. V.J. nói với người có nhu cầu hiện thuốc đang “cháy hàng”, nếu cần gấp phải chuyển tiền trước qua tài khoản, chờ lúc 3-4h sáng đến trước cổng bệnh viện để giao dịch. Việc lấy thuốc vào giờ này là bởi khi đó thuộc ca trực của “người quen”, mới có thể tuồn thuốc ra ngoài với số lượng hạn chế.

Khi người mua tỏ ra hoài nghi về nguồn gốc của thuốc, V.J. thuyết phục: “Nếu không tin cứ 3-4h sáng chị cứ đến trước cổng bệnh viện, em sẽ gọi người ra đưa, là y tá của bệnh viện đàng hoàng”.

Đồng thời, V.J. liên tục hối thúc “chốt đơn” nhanh: “Mấy thuốc này quản lý thị trường đang kiểm tra gắt lắm, theo đúng luật là các bệnh viện phát cho bệnh nhân COVID-19 chứ đâu được bán. Kiếm được một hộp rất hiếm nên người ta bán giá cao, có mấy vụ nhân viên y tế tuồn hàng ra bị bắt rồi”.

Ngoài Molnupiravir, đối tượng này còn giới thiệu đang bán các loại thuốc khác như Favipiravir, Augmentin 625mg, Favimol 200mg, trong đó Favipiravir giá 10 triệu đồng/hộp.

Lộ diện đường dây buôn thuốc

Một người bán thuốc kháng virus trái phép khác là N.T.T., tự xưng là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện đa khoa M.P. (Bình Dương). T. cũng thường đăng bài bán thuốc kháng virus với chiêu thức khá tinh vi.

T. chủ động liên hệ, nhưng không bán trực tiếp, mà hướng dẫn người mua gọi điện cho một bác sĩ tên Hiếu, được T. giới thiệu đang công tác tại một bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. “Bạn gọi nói vấn đề của người bệnh, bác sĩ Hiếu sẽ giúp. Bác đó bên chuyên khoa COVID-19. Cứ hỏi bác, đừng nghe ai đồn dùng thuốc gì hết” – T. mở lời.

Chúng tôi liên hệ với “bác sĩ Hiếu”, sau một lúc hỏi thăm tình trạng bệnh, người này “chốt” nên dùng thuốc do mình cung cấp. Cụ thể, thuốc Molnupiravir Hiếu sẽ bán 15 triệu đồng/hộp, còn Favipiravir 2,7 triệu đồng/hộp.

“Tình trạng của bệnh nhân nên xài Molnupiravir, nhưng hiện tại tôi cũng không còn, chỉ còn đúng 1 vỉ duy nhất mà đã có người vừa hỏi” – vị “bác sĩ” Hiếu này cho hay.

“Vì nó là hàng cấm, thuốc của tôi đang giữ là thuốc của Bộ Y tế, thuốc này mà bán ra ngoài công an bắt hết, khổ lắm. Hôm trước tôi ráng lắm mới giữ được 7 hộp” – người này nói và bảo chúng tôi nhắn địa chỉ, khi có hàng sẽ liên hệ.

Chỉ 15 phút sau, vị “bác sĩ” này báo đã có người nhượng lại thuốc Molnupiravir giá 7 triệu đồng/vỉ, và yêu cầu chúng tôi chuyển khoản qua ngân hàng. Nhưng khi người mua yêu cầu gặp mặt, nhận thuốc giao tiền, “bác sĩ” Hiếu từ chối và ngừng giao dịch.

Khi liên hệ lại với T., T. nói có thuốc và hẹn mang thuốc đến tận nhà người mua để giao dịch. Khoảng 18h ngày 23-11, T. chạy xe biển số Bình Dương, đeo thẻ nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa M.P. đến điểm hẹn.

Đưa cho chúng tôi 1 túi đựng 4 vỉ thuốc Molnupiravir 200mg với giá 8 triệu đồng, T. nói: “Thuốc dành cho người bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, chứ em đợi khi có triệu chứng nặng uống cũng vô ích thôi”.

Ngoài loại thuốc này, T. còn giới thiệu thuốc Favipiravir: “Loại này tôi đưa ra ngoài bán giá 5 triệu/hộp nhưng giờ đã lên bằng giá của thuốc Molnupiravir, do hiếm hàng không thể tuồn ra nữa, chỉ dùng tại bệnh viện thôi”.

Các bệnh viện nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bệnh viện đa khoa M.P. (Bình Dương) xác nhận người có tên T. từng làm việc tại đây trong khoảng 1 tuần và đã nghỉ việc. Trước đó T. cũng từng tham gia hỗ trợ công tác chống dịch ở Bệnh viện dã chiến Thới Hòa.

“Thuốc điều trị COVID-19 được cấp trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19, không hề thông qua nhân viên này. Khi đang thử việc tại bệnh viện, nhân viên sẽ được phát một thẻ tạm thời, tuy nhiên do người này đang trong quá trình thử việc mà nghỉ ngang nên chưa thu hồi thẻ lại” – đại diện bệnh viện này nói.

Còn về người bán có nick V.J. nói thuốc được tuồn ra từ một bệnh viện ở TP.HCM, giám đốc bệnh viện này khẳng định bệnh viện chỉ thực hiện nghiên cứu thử nghiệm thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 trong vòng 1 tháng, và hiện nay toàn bộ kết quả cũng như thuốc mẫu đã được gửi về Bộ Y tế. Cụ thể, bệnh viện triển khai nghiên cứu từ đầu tháng 9, nhưng chỉ triển khai cho bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến sử dụng, không nghiên cứu ở cộng đồng.

“Khi nghiên cứu ở bệnh viện dã chiến, tất cả mọi khâu từ lập danh sách, phân phát thuốc đến kiểm kê đều rõ ràng, mỗi bệnh nhân sẽ được phát bao nhiêu viên, không sử dụng sẽ thu về, sẽ không có nhân viên nào được giữ thuốc” – giám đốc bệnh viện trên khẳng định.

Thuốc điều trị COVID-19 đăng bán trái phép khắp các hội nhóm trên Facebook – Ảnh: CẨM NƯƠNG

Mới đây, Công an quận Bình Tân đã khởi tố, bắt tạm giam 2 nhân viên y tế và nhân viên kho dược của Trung tâm Y tế quận Tân Phú và Bình Tân về hành vi buôn bán trái phép thuốc điều trị COVID-19. Ngoài ra, Công an TP.HCM khởi tố 1 vụ án, 3 bị can về tội sản xuất, mua bán tân dược giả, thuốc phòng ngừa COVID-19.

Thuốc Molnupiravir dùng có kiểm soát Thuốc Molnupiravir được Bộ Y tế cung cấp trong chương trình thí điểm điều trị người F0 có kiểm soát. Hiện có 34 tỉnh thành áp dụng Molnupiravir trong điều trị bệnh nhân COVID-19. TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng Molnupiravir. Để ngăn hành vi trục lợi, ngành y tế nhiều lần khuyến cáo thuốc phải được dùng đúng mục đích, không sử dụng hết phải hoàn trả, tuyệt đối không chia sẻ cho người khác, kể cả người thân. Đặc biệt, người bệnh không triệu chứng thì không sử dụng.