Thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe Shinzo chia sẻ kinh nghiệm của hai nước về phòng chống đại dịch Covid-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Abe Shinzo và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng như đã hỗ trợ Việt Nam thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về phần mình, Thủ tướng Abe Shinzo cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản khẩu trang và các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam. Số khẩu trang này đang được sử dụng tại những nơi cần thiết nhất. Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Nhật Bản chọn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nới lỏng hạn chế đi lại và đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi để mở lại đường bay thương mại trong thời gian tới. Tương tự, Thủ tướng Abe Shinzo cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, nhà quản lý, doanh nhân và chuyên gia Nhật Bản quay trở lại Việt Nam làm việc; mong muốn tiếp tục hợp tác mở rộng đi lại giữa nhân dân hai nước nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết, vừa qua một nửa trong số doanh nghiệp Nhật Bản được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ để tăng cường, mở rộng chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Nhật Bản cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong triển khai dự án Đại học Việt – Nhật; phối hợp thúc đẩy thương mại, đầu tư tại khu vực, trong đó có triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Mekong – Nhật Bản. Đồng thời khẳng định lại quan điểm về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, các bên liên quan đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982…

Theo PHAN THẢO

