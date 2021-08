Thủ tướng yêu cầu xác minh vụ đi 5 cơ sở y tế nhưng không được tiếp nhận cấp cứu

Sở Y tế tỉnh Bình Dương được yêu cầu xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Sau khi xác minh, tùy mức độ vi phạm có thể xử lý bằng hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thông tin báo chí phản ánh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vụ việc, trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân; các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải có các giải pháp cụ thể, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc và phải đáp ứng các nhu cầu chăm sóc y tế, khám chữa bệnh của người dân. Theo phản ánh trước đó, lúc 20h ngày 13-8, ông D. bị nôn ói, gia đình gọi xe cấp cứu không được đã nhờ người quen lấy xe tải chở ông tới các cơ sở y tế. Tuy nhiên, sau một hồi đi lòng vòng, quá bất lực vì bị tới 5 cơ sở y tế từ chối điều trị, tới 1h sáng 14-8, người thân đưa ông D. trở lại phòng trọ và ông đã tử vong ba tiếng sau đó.Trước đó, UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ sở y tế liên quan. Đại diện các cơ sở y tế đã nhận thiếu sót, khuyết điểm trong việc để ông N.D. (57 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, ở trọ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) không được tiếp nhận điều trị, đã tử vong. Ngày 16-8, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc.