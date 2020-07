Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 2-7 nói chính phủ của ông có thể theo bước nước Anh trong việc cấp thị thực cho công dân Hong Kong sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh cho đặc khu hành chính này.

Thủ tướng Úc Scott Morrison – Ảnh: REUTERS

Ông Morrison cho biết các sự kiện ở Hong Kong rất đáng quan ngại và chính phủ Úc đã “chuẩn bị để hỗ trợ”.

Khi được hỏi liệu Úc có xem xét việc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho người Hong Kong tương tự như nước Anh hay không, thủ tướng Úc trả lời: “Chúng tôi đang chủ động xem xét các đề xuất từ vài tuần trước và nội các sẽ sớm cân nhắc các yêu cầu này để cung cấp cơ hội tương tự”.

Tuy vậy, ông Morrison không cung cấp chi tiết về các đề xuất.

Nước Anh cho biết họ có thể cấp thị thực cho công dân Hong Kong mang hộ chiếu hải ngoại (BNO) cùng gia đình để sống và làm việc ở Anh trong 5 năm, rồi sau đó được nộp đơn xin quốc tịch.

Có khoảng 3 triệu công dân Hong Kong đã có hoặc đủ điều kiện để xin hộ chiếu BNO. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói với quốc hội rằng ông đã trò chuyện với các quốc gia khác có mối quan hệ chặt chẽ với Hong Kong.

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, trong đó trừng phạt các tội ly khai, lật đổ, để đáp trả các cuộc biểu tình do lo ngại Bắc Kinh đang bóp nghẹt quyền tự do của Hong Kong – được bảo đảm bằng chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”.

Quan hệ của Úc với Trung Quốc đang căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona.

Theo MINH KHÔI