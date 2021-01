Thủ tướng Lý Hiển Long sáng 8-1 đã tiêm mũi đầu tiên của vắc xin hãng Pfizer/BioNTech, trở thành thành viên nội các đầu tiên của Singapore tiêm chủng ngừa COVID-19 khi đảo quốc này chuẩn bị phát động chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 8-1-2021 trở thành thành viên đầu tiên của nội các Singapore tiêm vắc xin ngừa COVID-19 – Ảnh: MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION

“Không đau chút nào, rất hiệu quả và rất quan trọng. Tôi hi vọng người dân Singapore sẽ tiêm vắc xin khi chúng tôi triển khai tiêm chủng” – ông Lý nói với cánh báo chí sau thời gian giám sát 30 phút sau tiêm.

“Có rất nhiều vắc xin đang đến. Chúng ta đã đặt hàng từ sớm, chúng ta có đủ cho mọi người dân ở Singapore – tất cả cư dân, tất cả công dân và thậm chí cho cả những người không phải công dân nhưng đang sống tại đây” – Thủ tướng Lý Hiển Long thêm.

Giám đốc dịch vụ Y tế thuộc Bộ Y tế Singapore Kenneth Mak cùng 88 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) cũng được tiêm vắc xin COVID-19 trong sáng 8-1, theo báo The Straits Times.

Ông Lý đã có mặt tại SGH để giám sát việc bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế và nói rằng ông đã tận dụng cơ hội này để có một mũi tiêm cho bản thân. Ông đã được tiêm vắc xin COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech vào cánh tay phải vì ông thuận tay trái và sẽ trở lại để tiêm mũi thứ hai vào 3 tuần nữa.

“Vắc xin sẽ giúp chúng ta an toàn hơn, sẽ giúp các bạn và những người thân của các bạn an toàn hơn, do đó làm ơn hãy đi tiêm ngừa” – Thủ tướng Lý Hiển Long thúc giục người dân Singapore đi tiêm một khi các điểm tiêm chủng sẵn có vắc xin COVID-19.

Tháng 12-2020, ông Lý từng nói rằng ông và các đồng nghiệp trong nội các Singapore sẽ tiêm ngừa sớm để làm gương cho người dân Singapore, thuyết phục họ tin tưởng rằng vắc xin này an toàn. Singapore đã nhận lô vắc xin đầu tiên vào ngày 21-12-2020, trở thành quốc gia châu Á đầu tiên có vắc xin của Pfizer/BioNTech.

Vào ngày 30-12-2020, 40 nhân viên của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore, bao gồm giám đốc Leo Yee Sin, là những người đầu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Singapore có chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 miễn phí cho người dân Singapore và những thường trú nhân ở nước này.

Theo ANH THƯ