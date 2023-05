Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc thành công chuyến công tác hội nghị ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫy tay chào tạm biệt khi lên chuyên cơ rời Indonesia chiều 11-5 – Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 42 tại Indonesia từ ngày 9 đến 11-5. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Indonesia. Hội nghị mang tính chất nội khối, bàn về các vấn đề khu vực và thế giới.

Việt Nam mang nhiều thông điệp đến ASEAN

Trả lời báo chí sau chuyến công tác, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đoàn Việt Nam đã mang theo nhiều thông điệp quan trọng đến Hội nghị cấp cao ASEAN lần này.

Đó là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất và hiệu quả cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Đó còn là thông điệp Việt Nam xem ASEAN là bộ phận quan trọng, không tách rời trong chính sách đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu nhiều đề xuất tại các phiên họp. Những đề xuất này đã được các nước quan tâm và đánh giá cao.

Trong đó có đề nghị ASEAN đoàn kết nội khối và cân bằng chiến lược giữa các nước lớn. Theo Thủ tướng, củng cố đoàn kết và thống nhất là nhiệm vụ căn cốt cho một ASEAN độc lập và tự cường.

ASEAN phải thực sự là một cầu nối tin cậy, điều hòa quan hệ với nước lớn. Khối cũng phải tạo dựng và thúc đẩy văn hóa đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin và cùng ứng phó với các thách thức chung.

Giữ được cân bằng chiến lược sẽ giữ được vai trò trung tâm của ASEAN, hướng tới xây dựng “một ASEAN tầm vóc”.

Thủ tướng đề xuất ASEAN mở rộng thị trường nội khối. Trong đó có đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và chính phủ số.

Việt Nam cũng nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông, Nga – Ukraine và Myanmar. Thủ tướng nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.

Trong thời gian hội nghị, Thủ tướng đã gặp gỡ lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste. Thủ tướng cũng lắng nghe ý kiến từ đại diện lập pháp, doanh nghiệp, thanh niên ASEAN trong dịp này.

Ba thông điệp lớn của ASEAN

Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao ASEAN thứ 42 ngày 11-5 – Ảnh: ASEAN 2023 INDONESIA

Trong họp báo ngày 11-5, Tổng thống Indonesia Widodo khẳng định hội nghị đã làm được nhiều điều nổi bật.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định lợi ích của người dân là mối quan tâm hàng đầu. Trong đó đặc biệt là việc bảo vệ người lao động nhập cư và nạn nhân buôn bán người.

Các lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chống lừa đảo buôn người qua mạng. Tổng thống Widodo kêu gọi các nước ASEAN hành động kiên quyết để ngăn chặn loại tội phạm buôn người.

Về kinh tế, ASEAN nhất trí xây dựng hệ sinh thái xe điện. Khối quyết tâm trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của thế giới. Các lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối thanh toán kỹ thuật số trong nội khối. Điều này nhằm giúp ASEAN mạnh mẽ và độc lập hơn.

Hội nghị cũng thông qua lộ trình kết nạp Timor-Leste làm thành viên chính thức của ASEAN. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết ASEAN đã cam kết mạnh mẽ hỗ trợ Dili.

Đánh giá về hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết ASEAN đã phát đi ba thông điệp lớn. Thứ nhất, khẳng định sự đoàn kết, độc lập, tự cường và tự chủ chiến lược. Điều này đã được phản ánh rõ nét trong phát biểu của các nước.

Thứ hai, ASEAN có đủ điều kiện trở thành tâm điểm của tăng trưởng. Và thứ ba, lợi ích của người dân được coi là mục tiêu cao nhất của Cộng đồng ASEAN. Theo Duy Linh (https://tuoitre.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-ket-thuc-thanh-cong-chuyen-cong-tac-hoi-nghi-asean-20230511184902491.htm) tuoitre online